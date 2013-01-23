کاهش فروش سی دی مستهجن در پایتخت/ برخورد پلیس راهور با سی دی فروشان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز چهارشنبه در حاشیه طرح مبارزه با سی دی و دی وی دی غیرمجاز اظهار داشت: در راستای طرح امنیت محله محور و با هماهنگی وزارت ارشاد عملیات مشترکی برای حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی در پایتخت اجرا شد که بیش از یک میلیون سی دی غیرمجاز و مستهجن کشف و ضبط شد. بسیاری از این اقلام توسط تکثیرکنندگان غیرمجاز تکثیر شده یا به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند.

وی با بیان اینکه برخی از اقلام کشف شده مستهجن و مبتذل هستند، تاکید کرد: با دستور مقام قضایی امیدواریم برخورد شایسته ای با این افراد انجام شود. ضمن اینکه این طرح همانند گذشته ادامه دارد.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه 60 تکثیرکننده و خرده فروش در این طرح دستگیر شدند، افزود: این افراد پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند. عده ای از این افراد پس از دستگیری و جمع آوری سی دی ها بار دیگر فریب می خورند و دست به اقداماتی می زنندو

وی ضمن تشکر از مردم برای اطلاع رسانی در این رابطه تاکید کرد: همکاری مردم باعث شده تا اقدامات ما پیشگیرانه باشد. ضمن اینکه پس از عملیات های گذشته در خرداد و تیر ماه که بیش از 5 میلیون سی دی غیرمجاز کشف شد، هم اکنون فعالیت این افراد کاهش یافته است.

وی در پاسخ به سوال مهر که از او پرسیده بود آیا در میان سی دی های کشف شده فیلم هایی وجود دارد که قبل از اکران کپی شده باشد، گفت: در این طرح فیلمی وجود نداشت که قبل از اکران کپی شده و به صورت غیرمجاز در بازار فروخته شود.

برخورد پلیس راهور با سی دی فروشان سطح شهر

ساجدی نیا در پاسه به سوال دیگر مهر در خصوص اینکه آیا ماموران پلیس راهور نیز با سی دی فروشان چهارراه ها برخورد می کنند، گفت: به ماموران راهور مسئولیت دادیم که اگر این سی دی فروشان را در خیابان مشاهده کردند با آنها برخورد کنند. درصدی از کشفیات طرح امروز نیز توسط ماموران راهنمایی و رانندگی بوده است البته ماموریت اصلی آنها کنترل و روانسازی ترافیک است و پس از اجرای ماموریت اصلی می توانند به این ماموریت نیز بپردازند.

ساجدی نیا در خصوص برخورد با دلالان بازار ارز نیز اظهار داشت: پلیس بر اساس حکم قضایی و در چارچوب ماموریت هایش با ارز فروشان متخلف برخورد می کند امروز فعالیت ارز فروشان سیار بسیار کاهش یافته است ضمن اینکه پلیس آگاهی با دلالانی که در شب فعالیت می کردند، برخورد کرد.

وی با اشاره به برخورد پلیس اماکن با مراکزی که اقدام به فروش اقلامی با طرح های غیرمجاز می کنند، افزود: ماموران پلیس اماکن در بررسی‌ها و سرکشی های خود با فروشگاه هایی که اقدام به فروش اقلام غیرمجاز می کنند یا اقلام آنها دارای طرح های خلاف شئونات است، برخورد می کنند البته بعضی از این برخوردها را رسانه ای نکرده ایم.

ساجدی نیا در مورد اینکه چرا اراذل و اوباش را فقط در جنوب شهر می چرخانید و آنها هیچ وقت در شمال شهر چرخانده نمی شوند، گفت: اراذل و اوباش را در محل فعالیت آنها می چرخانیم البته به صورت محله ای نیز عمل کرده و اراذل و اوباش در شمال شهر نیز چرخانده می‌شوند.