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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

قوامی/

حذف محدودیت نقدینگی در بخش صنعت برق/هدفمندی یارانه‌ها در صرفه جویی انرژی تأثیرگذار است

حذف محدودیت نقدینگی در بخش صنعت برق/هدفمندی یارانه‌ها در صرفه جویی انرژی تأثیرگذار است

مشهد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه محدودیت نقدینگی در بخش صنعت برق حذف شود گفت: شرکت‌های توزیع انرژی برق قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان‌دهی داشت اما در شرایط فعلی با تغییرات جدی در این بخش مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قوامی ظهر چهارشنبه در دومین همایش فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح هدفمندی خوداتکایی در صنعت برق اتفاق افتاده و صادرات انرژی به نقاط خارج از کشور با رشد روبرو بوده اما متاسفانه این صادرات با مشکل تغییر نرخ ارز روی داده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه گام دوم در نرخ هدفمند کردن یارانه‌ها باید ثبات نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: این قانون مشکلات صنعت برق را حل خواهد کرد.

وی سپس با بیان این مطلب که یک سوم مصرف انرژی برق توسط خانوارها مصرف می‌شود، افزود: باید میزان مصرف برق انرژی توسط خانوارها با برنامه‌ریزی‌ کاهش یابد.

وی با اشاره به مهم‌ترین هدف واگذاری اصل 44 و افزایش بهره‌وری، اظهار کرد: تاکنون 12 هزار میلیارد تومان واگذاری در کشور اتفاق افتاده که از این میزان 40 میلیارد تومان در قالب سهام عدالت و  23 میلیارد تومان آن در دیون و شبه دولتی‌ها واگذار شده است.

قوامی از 70 هزار مگاوات انرژی برق خبر داد و افزود: حدود 15 کیلووات انرژی برق در سال 46 داشته‌ایم که این میزان هم اکنون به مرز 70 هزار مگاوات رسیده است.

وی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و لایحه بودجه 91 تصریح کرد: امید است که همایش فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی در بحث لایحه بودجه سال 92 و هدفمندی یارانه‌ها موثر باشد.

کد مطلب 1798384

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