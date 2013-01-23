به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قوامی ظهر چهارشنبه در دومین همایش فرصتها و چالشهای کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح هدفمندی خوداتکایی در صنعت برق اتفاق افتاده و صادرات انرژی به نقاط خارج از کشور با رشد روبرو بوده اما متاسفانه این صادرات با مشکل تغییر نرخ ارز روی داده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه گام دوم در نرخ هدفمند کردن یارانهها باید ثبات نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: این قانون مشکلات صنعت برق را حل خواهد کرد.
وی سپس با بیان این مطلب که یک سوم مصرف انرژی برق توسط خانوارها مصرف میشود، افزود: باید میزان مصرف برق انرژی توسط خانوارها با برنامهریزی کاهش یابد.
وی با اشاره به مهمترین هدف واگذاری اصل 44 و افزایش بهرهوری، اظهار کرد: تاکنون 12 هزار میلیارد تومان واگذاری در کشور اتفاق افتاده که از این میزان 40 میلیارد تومان در قالب سهام عدالت و 23 میلیارد تومان آن در دیون و شبه دولتیها واگذار شده است.
قوامی از 70 هزار مگاوات انرژی برق خبر داد و افزود: حدود 15 کیلووات انرژی برق در سال 46 داشتهایم که این میزان هم اکنون به مرز 70 هزار مگاوات رسیده است.
وی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و لایحه بودجه 91 تصریح کرد: امید است که همایش فرصتها و چالشهای کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی در بحث لایحه بودجه سال 92 و هدفمندی یارانهها موثر باشد.
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