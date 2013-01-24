جابجایی لحظه ای مدیران میراث فرهنگی/مسکن مهر تهدیدی برای گنبد سلطانیه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی پس از 51 روز از تایید حکم انتصابش، هر پنج روز یک مدیر و معاون را در حوزه ریاست خود تغییر داده است. در این میان برخی از این مدیران هنوز حکمی ندارند و برخی دیگر تنها یک هفته در پست خود باقی مانده‌اند.

یازدهم آذر ماه امسال محمدشریف ملک زاده به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. در بخشی از حکم وی که به امضای رئیس جمهور رسیده بود آمد: "صیانت از میراث ملموس و معنوی فرهنگی و به روز سازی و معرفی آن به نسلهای پی در پی و حضور فعال در ثبت ملی و جهانی آثار و همچنین توسعه صنایع دستی و گردشگری از مسئولیتهای مستمر است.

اما ملک زاده با گذشت 51 روز از انتصابش در این سمت، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 10 مدیرکل و معاون را در حوزه مدیریتی خود جابه جا کرده است. به عبارتی هر 5 روز یک مدیر و معاون به حکم رئیس برکنار و یا منصوب شده اند. این جا به جایی ها در دیگر بخشهای سازمان مانند معاونت گردشگری نیز ادامه داشته است.

قائم مقام ها در سازمان میراث فرهنگی

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه جابه جایی مدیران خود در این سازمان، یحیی نقی‌زاده را به سمت قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل منصوب کرد.

طی مراسمی از بهروز ندایی که مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل را بر عهده داشت تقدیر شد اما به جای ندایی، یحیی نقی‌زاده که به تازگی در این استان معاون گردشگری شده بود، روی صندلی ریاست نشست.

ایران شانس معرفی ژئو پارکهای دیگر را به یونسکو از دست داد

مدیر گردشگری سابق سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه ایران قابلیت معرفی دهها ژئوپارک دیگر را داشت اما با حذف جهانی ژئوپارک قشم این ظرفیت را از دست داد بیان کرد: دیگر هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند وقتی یک بار نتوانستیم از عهده حفاظت از ژئوپارک ثبت شده برآییم، ژئوپارک دوم را به یونسکو معرفی کنیم.

محمدعلی ذبیحی به خبرنگار مهر گفت: ژئوپارکهای موقعیتهای طبیعی دارای ویژگیهای زیستی و گردشگری هستند که باید برای توسعه منطقه ای و ملی از آنها استفاده کرد. سازمان یونسکو معتقد است که افراد محلی بعد از ثبت جهانی آنها، باید در این مناطق به زندگی خود ادامه دهند و آن را توسعه ببخشند اما محیط زیست آن را مختل نکنند.

خدشه به حریم اثر ثبت شده در فهرست یونسکو

یک باستان شناس از ساخت مسکن مهر در حریم میراث جهانی گنبد سلطانیه در استان زنجان خبر داد.

میرعابدین کابلی به خبرنگار مهر گفت: ساختمانهای مسکن مهر درحالی در حریم این گنبد ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال ساخت است که هیچ تناسبی با این محوطه تاریخی و معماری آن ندارد.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی قانون و معیاری مناسبی برای ثبت آثار ندارد چون اگر داشت چنین اتفاقاتی نمی افتاد و منظر بصری بسیاری از آثار تاریخی به خطر نمی افتاد با این حال باید پرسید پس چرا یک اثر تاریخی را ثبت می کنید درحالی که ثبت حریم آن که موضوع بسیار مهمی است را به تعویق می اندازید؟