تزریق 8 میلیارد اعتبار به "پارسیلون" خرم آباد/ راه اندازی در روزهای آتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برای راه اندازی مجدد کارخانه پارسیلون خرم آباد هشت میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای تامین مواد اولیه این کارخانه تزریق می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه خریداری شده است، تصریح کرد: کارخانه پارسیلون خرم آباد مجددا در روزهای آتی راه اندازی می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه این میزان اعتبار اختصاص یافته به این کارخانه به صورت مدیریت شده هزینه می شود تا مشکلات گذشته دوباره تکرار نشود، افزود: در این راستا کمیته ای متشکل از نمایندگان استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... بر هزینه اعتبارات نظارت می کنند.

بیرانوند با بیان اینکه در سالجاری بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان به کارگران کارخانه پارسیلون داده شده است، گفت: این کارخانه به زودی راه اندازی شده و فعالیت خود را از سر می گیرد.