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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

موذن:

بهره‌برداری بی‌رویه شن و ماسه باعث تخریب رودخانه ها می‌شود

بهره‌برداری بی‌رویه شن و ماسه باعث تخریب رودخانه ها می‌شود

رودبار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رودبار گفت: بهره برداری بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها از فعالیت های مخربی است که بر رودهای شهرستان تحمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موذن ظهر امروز در جلسه ساماندهی شن و ماسه این شهرستان افزود: آبرفت های شن و ماسه طی میلیون ها سال منبعی را به وجود می آورند که تجدید حیات آنها خیلی کند صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: به این دلیل برداشت شن و ماسه باید با احتیاط صورت گیرد و با تعیین محل های مناسب رسوب گذاری و فرسایش در رودخانه ها از تخریب این سرمایه ملی جلوگیری کرد.

فرماندار با اشاره به اینکه شهرستان رودبار بخش عمده شن و ماسه امور عمرانی استان را تامین می ‌کند، گفت: برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها مشکلات زیست محیطی زیادی به همراه دارد.

وی همچنین برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها را منبع اصلی تامین مصالح ساختمانی دانست و افزود: برداشت این مصالح خسارات فراوانی به اکوسیستم منطقه و همچنین اقتصاد جوامع بشری وارد می کند.

موذن یادآورشد: علاوه بر این فرسایش بستر و کرانه رودخانه ها نیز مسئله بسیار مهمی است که در اثر برداشت بی رویه و غیر اصولی شن و ماسه از رودخانه به وجود می آید و باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

کد مطلب 1798490

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