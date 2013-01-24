اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیاز به کارشناسی بیشتر دارد

حجت الاسلام حامد شاهبیکی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از طرح های ضروری و لازم در کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه مرحله نخست این طرح با نظر کارشناسی و تجمیع نظرات افراد کاردان اجرا شده است، افزود : مرحله دوم نیز باید کارشناسی شده و همه کارشناسان به این نتیجه برسند که تورم بیش از این نخواهد شد.

حجت الاسلام شاهبیکی با اشاره به اینکه هم اکنون تورم بسیار شدید در کشور حاکم شده است، عنوان کرد: با ادامه دار شدن این روند، مردم دیگر قدرت خرید را از دست خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فعلی در حال حاضر مردم دیگر تحمل این فشار اقتصادی را نخواهند داشت، افزود: در صورت ادامه این روند کمر اقتصاد مردم خواهد شکست.

امام جمعه آرین شهر یادآور شد: در مرحله دوم باید کارشناسی شود و در صورت مهار تورم و جلوگیری از این فشار اقتصادی، این مرحله اجرایی شود.