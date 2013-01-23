سالانه 120 هزارتن به ظرفیت فراوری محصولات کشاورزی همدان افزوده می شود

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ملزومات پایداری توسعه در کشاورزی توجه به صنایع تبدیلی است.

وی گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان همدان، توسعه صنعتی استان همدان به عنوان اولویت اول تعیین شد که در زمینه صنایع و کارگاههای کوچک با حداکثر 50 نفر اشتغال، صدور مجوز، اعطای تسهیلات و پیگیری امور مربوطه به عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

وی عنوان کرد: تا پایان سال 90 با صدور مجوز و احداث 307 کارگاه با ظرفیت جذب سه میلیون و 750 هزار تن، اشتغال شش هزار و 720 نفر محقق شد.

وی سرمایه گذاری احداث این تعداد کارگاه را 252 میلیارد و 604 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: 152 کارگاه آن با بیش از یک میلیون تن ظرفیت توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام شده که نقش بسیار مهمی در ایجاد ارزش افزوده، افزایش ماندگاری محصولات و ایجاد قابلیت صادراتی برای محصولات کشاورزی داشته و دارد.

رنجبرضرابی بیان کرد: این زیر بخش در سالهای اخیر با چالشهایی از جمله آزادسازی قیمت ها ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها، نوسانات قیمت ارز، محدودیت های ایجاد شده در امر تحریم ها در ورود ماشین آلات و تکنولوژی های و محدودیت های صادراتی مواجه بوده است.

وی گفت: با این وجود علاوه بر حفظ و بقاء واحدهای موجود، تعدادی از واحدهای قدیمی و فرسوده به تکنولوژی های جدید مجهز شده و با ایجاد واحدهای جدید سالانه 120 هزار تن به ظرفیت فراوری محصولات کشاورزی در استان همدان افزوده شده است.

وی همچنین درباره فراوری سیب زمینی به عنوان یکی از محصولات عمده استان همدان به ایجاد کارخانه ای که بتواند درصد بالایی از محصول سیب زمینی استان همدان را جذب و فرآوری کند، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند مشارکت برخی مسوولان و ادارات و سرمایه گذاری کلان است که متاسفانه تاکنون با وجود خواست سازمان جهاد کشاورزی زمینه آن در استان همدان فراهم نشده است.