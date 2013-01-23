پرداخت یارانه ها باید غیر نقدی باشد/عدم دستیابی دولت به اهداف در پرداخت یارانه ها

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه اجرا طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: یارانه ها از ابتدا نباید به شکل نقدی پرداخت می شد.



وی با بیان اینکه یارانه ها باید با پرداخت کالاهای اساسی باشد ابراز کرد: باید نیازهای خانواده هایی که از دهک های پائین هستند شناسایی و در قالب کالا به آنها پرداخت شود تا آنان بتواند برای مدتی در زمینه نیازهای ضروری خود خیال راحتی داشته باشند.



وی با بیان اینکه پرداخت نقدی موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود گفت: من از اهداف دولت برای پرداخت یارانه ها اطلاع ندارم اما اگر به گفته خود آنان برقراری عدالت هدف بوده است قطعا نتوانسته به اهداف خود در پرداخت یارانه ها دست یابد.



تولیت سابق آستان مقدس حرم حضرت معصومه (ع) با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی در کشور ابراز کرد: پرداخت پول بیشتر به مردم و از سویی دیگر افزایش قیمت ها قطعا نمی تواند خانواده های فقیر و نیازمند را تامین کند و موجبات تورم را نیز فراهم کرده که این موجب کاهش قدرت خرید خانواده های نیازمند و فقیر جامعه می شود و قطعا با این شرایط نمی توان فاز دوم را اجرا کرد.



افزایش قیمت ها با افزایش طرح هدفمندی

وی با اشاره به افزایش قیمت چند برابری کالاها بعد از اجرای طرح هدفمندی بیان کرد: بهتر است نه یارانه پرداخت کنند و نه قیمت ها را افزایش دهند و اگر هم تمایل به پرداخت دارند تنها با شناسایی نیازهای یک خانواده محتاج و فقیر مثلا در مدت شش ماه، به تامین کالاهای اساسی برای این خانواده در طول این مدت اقدام کند تا بدین شکل خانواده ها فقیر ، فقیرتر نشوند.