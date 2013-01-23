رقابت 35 داستان کوتاه در مرحله نهایی پنجمین جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر،35 عنوان داستان کوتاه در بخش بزرگسال به دور دوم داوری‌های پنجمین جشنواره داستان انقلاب راه یافتند .

بر این اساس مریم سادات ذکریایی با اثر «سرم گیج می‌رود» از استان مازندران، کوثر شریعتی مهر با اثر«خشاب خالی» از استان قم، عطیه شریعتی مهربا اثر«نامه‌ها» از استان قم، سیدشهاب الدین موسوی زاده با اثر «پدران – پسران» از استان گیلان، مهدی زارع با آثار «خلسه با طعم باروت»، «یوسف گم گشته» و«عصرهای بی‌هویت» از استان فارس از جمله راه یافتگان به مرحله دوم از این جشنواره به شمار می‌روند.

همچنین لیلا قیاسوند با اثر«وقتی همه چیز تمام شد» و«جای درختان افرا» از استان همدان، مریم طالبی با اثر«استان چهاردهم» از استان مرکزی، سیداحمد مرقق با «اثر هرکسی یک فیل دارد» و«آخرین دردها» از استان قم، الناز معتمدی با اثر «پشت سرت را نگاه نکن» از استان تهران، سیدحسن حسینی ارسنجانی با اثر «زغال سرخ» از استان فارس، سیدهاشم حسینی با اثر«بود و نابود»، حمزه ولی پور با اثر «رویای ما» از استان البرز، نیلوفر مالک با اثر«فراموشی» از استان تهران، ناهید قادری حاجی آبادی با اثر«علیا حضرت» از استان کرمانشاه، ملیحه دودانگی با اثر«آخرین پنجشنبه» از استان گلستان، مهدی نورمحمدزاده با اثر«عشق روزهای آپولو» از استان آذربایجان شرقی هم در جمع راه یافتگان به این مرحله هستند.

علی مرادی با اثر «اعلامیه» از استان اردبیل، سید وحید حسینی با اثر «آقای «پ» با تک جمله» و «آقا این رادیوتو ساکت می‌کنی، لطفاً» از استان قزوین، فاطمه منتظری با اثر «حالم واقعاً خوب است» از استان قزوین، سیدمهرداد موسویان با آثار «وسایل اضافی» و«وقتی که اشتباهی تیمسار شدم» از استان همدان، زهرا صالحی‌نیا با اثر«روزی که آمدی» از استان تهران، ویدا رهبر با اثر «حکومت نظامی» از استان البرز، مصطفی میرزایی پنهانی با اثر«طیب» از استان همدان، مریم بذرافشان با اثر «گوزن‌ها هرشب می‌میرند» از استان البرز، سعیده محرمی با اثر «بوی خون می‌آید» از استان البرز، رضا بیات با اثر «کت و شلوار سرمه‌ای» از استان تهران، تیمور آقامحمدی با اثر «در فکر توبودم» از استان همدان وعلیرضا عیوضی با اثر «هویت» از استان تهران، سیده عذرا موسوی با اثر «مردی روی بالکن شیرینی‌پزی» از استان قم و مونا اسکندری با اثر«آه قمری‌ها» از استان همدان به مرحله دوم داوری در بخش داستان کوتاه بزرگسال پنجمین جشنواره داستان انقلاب راه یافتند.

در بخش بزرگسال پنجمین جشنواره داستان انقلاب، «راضیه تجار»، «فیروز زنوزی جلالی» و«محمد کاظم مزینانی» داوری آثار را به عهده خواهند داشت.

اختتامیه پنجمین جشنواره داستان انقلاب بهمن ماه سال جاری در حوزه هنری برگزار می‌شود و طی آن، برگزیدگان نهایی این جشنواره معرفی خواهند شد.