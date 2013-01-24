مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها به یک نقطه مشترک برسند

حجت الاسلام محمد علی نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف مندی یارانه ها اظهار داشت: اگر بخواهیم به اصل هدفمندی یارانه ها توجه داشته باشیم می بینیم که اصل هدفمند کردن یارانه ها در واقع یک مسئله مهم و مفید برای کشور است.

وی ادامه داد: امروز می توانیم اثبات کنیم آثاری که از مرحله اول هدف مندی یارانه ها دیده می شود بسیار مفید بوده است.

ضرورت جراحی در مجموعه اقتصادی کشور

حجت الاسلام نکونام تاکید کرد: کاملا اثبات شده جراحی در مجموعه اقتصادی کشور باید صورت گیرد و هدفمندی یارانه ها در اصل یک کار بسیار ضروری و مهم و مفید برای جامعه است و فایده آن به جیب همگانی می رود.

وی با بیان اینکه که زمان مناسب اجرا شدن هدف مندی یارانه باید مورد توجه مسئولین باشد، یادآور شد: دولت و مجلس اختلاف نظرهایی در خصوص هدفمندی یارانه ها دارند و هر کدام استدلالهایی در این خصوص مطرح می کنند.

بهترین راهکار در خصوص هدفمندی یارانه ها/ کشور از فواید خوب هدف مندی یارانه ها محروم نشود

وی عنوان کرد: بهترین راهکار در خصوص هفدمندی یارانه ها این است که با تدبیر مقام معظم رهبری تدارک دیده شده و دولت و مجلس در کنار هم بنشینند و حرفها و استدلال خودشان را بزنند و دیدگاهها و پیشنهادات مجلس، دولتمردان، علما و کارشناسان در این خصوص بیان شود و حرف ها و نقطه نظرات جمع شود و در یک نقطه بهم برسد و یک راه حل اساسی انتخاب شود که کشور از فواید خوب هدف مندی یارانه ها محروم نشود.

وی گفت: تحریم وجود دارد و مسائل خودش را دارد و نباید با بی تدبیری از مسائل گذشت و باید با تدبیر و ظرافت به مسائل و مشکلات توجه شود.

حجت الاسلام نکونام ادامه داد: نشت دولتمردان و مجلس اگر درست ادامه پیدا کند و دچار مسائل حاشیه ای نشود و مجموعه هر کدام تلاش خود را بری حل این مشکل به کار بگیرند قطعا نتیجه خوب و عالی گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم آنچه به نفع نظام است خروجی جلسان باشد و در ایام پایانی سال یک خبر خوب از این جلسات برای مردم بیان شود و موجب نشاط و شادابی مردم شود.