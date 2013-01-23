ادعای یک دانشمند بریتانیایی برای وجود بیگانگان فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، چاندرا ویکراماسینگه استاد سابق دانشگاه کاردیف مدعی شده است که یک تکه سنگ 5 سانتیمتری از یک شهاب سنگ به دست آورده است که حفره های آن دربرگیرنده فسیلهای خزه های دریایی میکروسکوپی است که شبیه خزه های دریایی سیاره زمین است.

این دانشمند که برای نظریه های عجیب و غریب خود درباره این که سرمنشاء زندگی در این سیاره از فضا بوده اظهار داشت: این نتایج شواهدی است که نشان می دهد زندگی انسان از خارج از زمین آغاز شده است.

چاندرا ویکراماسینگه با تکه ای از سنگ فضایی

یک دانشمند انگلیسی در اظهاراتی جنجال برانگیز مدعی شد که این سنگ فضایی 5 سانتی متری دارای فسیلهایی از زندگی فرازمینی شبیه به خزه های است که در اقیانوسهای زمین یافت می شود

وی در این رابطه گفت: این سنگها بسیار نامتعارف بوده و ساختار متخلخلی با چگالی کمتر از چیزی که در زمین داریم هستند.

ادعای ویکراماسینگه طی یک مقاله در وب سایت مجله کیهان شناسی منتشر شده است. در این مقاله آمده است که درصد کمی از کربن در تحلیلها جایگاه یک شهاب سنگ کربن دار را نشان می دهد این درحالی است که وی اظهار داشت: آزمایشهای کلیدی نشان می دهد که این شهاب سنگ تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

درحالی است که بسیاری از کارشناسان ادعای وی را تکذیب کرده و آن را مضحک توصیف کرده اند، این کارشناس استدلال می کند که فسیلهای فرازمینی در نتیجه آلودگی در زمین به شکل کنونی در آمده اند.

یک کارشناس دیگر نیز اظهار داشت که هنوز علتی برای این مسئله که سنگ از فضا آمده باشد، وجود ندارد.

این تصاویر میکروسکوپی تلاش می کند نشانه ای از یک فسیل میکروسکوپی را القا نماید

ادعا شده است که میکرو ارگانیسمهای فسیل شده که در این قطعه سنگ یافت شده است شبیه بقایای فسیل باقی مانده از عصر دایناسورها یعنی 55 میلیون سال پیش است