افزایش تعداد کارگران طبقه متوسط به 390 میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: مشاغل طبقه متوسط ​​در جهان در حال افزایش است و پیش بینی می شود تعداد کارگران طبقه متوسط در سال 2017 به میزان 390 میلیون نفر باشد؛ با این حال 1.5 میلیارد نفر کارگر، فقیر و یا نزدیک به فقر باقی می مانند.

طی یک دهه گذشته تعداد کارگران طبقه متوسط در جهان در حال توسعه به شدت افزایش یافته که می تواند به همراه افزایش مصرف در اقتصاد باشد. بررسی ها نشان می دهد در سال 2013 به میزان 42 درصد از کارگران در کشورهای در حال توسعه در طبقه متوسط باشند.

از سال 2001 که 400 میلیون نفر به تعداد کارگران صنوف طبقه متوسط افزوده شد، این روند در حال حاضر رو به افزایش است. در سال 2001 درآمد روزانه هر کارگر طبقه متوسط بین 4 تا 13 دلار بوده است. هم اکنون 186 میلیون کارگر طبقه متوسط روزانه درآمدی بیش از 13 دلار دارند.