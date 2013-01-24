جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود مشاور شهرداری و شورای شهر شد

حسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون پل ارتباطی خوبی بین مسئولان و جمعیت دوستداران محیط زیست ایجاد شده است، افزود: این باور پس از دو سال فرهنگسازی به نتیجه رسید.

وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ سازی مسائل زیست محیطی از سنین پایین باید آغاز شود، اظهارداشت: در حال حاضربیش از 100 دانش آموزی عضو این تشکل هستند.

عضو جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود گفت: مدارس محل ایجاد فرهنگ برای حفاظت از محیط زیست و دانش آموزان نقش مهمی در این عرصه دارند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر بی بدیل محیط زیست سالم و با نشاط برزندگی روزمره افراد، افزود: ارتقا فرهنگ زیست محیطی در هر جامعه ای منوط به زمینه سازی فرهنگی در آن جامعه است.

کرمی اظهارداشت: توسعه زیرساخت های زیست محیطی در جامعه نیاز به آموزش و مشارکت همه جانبه مردم دارد.

وی همچنین با بیان اینکه رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، یادآورشد: تحقق شاخصه‌ های حفاظت از محیط زیست نیازمند اجرای برنامه ‌های کاربردی است.