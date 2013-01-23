رئیس جدید هیئت پزشکی ورزشی استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان کردستان "بابک قطبی" با کسب 19 رای از کل آرا ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت پزشکی ورزشی استان برای مدت زمان چهار سال آینده انتخاب شد.

رئیس جدید هیئت پزشکی ورزشی استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال گذشته پرداخت و گفت: بیمه شدن 54 هزار و 97 نفر ورزشکار استان، راه اندازی کلینیک پزشکی ورزشی استان و راه اندازی سایت ورزشی و اطلاع رسانی هیئت از جمله اقداماتی است که در طول این مدت انجام شده است.

بابک قطبی اظهار داشت: فعال سازی کمیته های مربوطه، اعزام مصدومین به تهران برای عمل جراحی، ارسال پرونده مصدومین به فدراسیون، پرداخت غرامت مصدومین و هماهنگی با کلیه باشگاه ها و هیئت ها و دانشگاه های مربوطه از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

آموزش‌ پیش نیاز سلامت ورزشکاران است

وی با اشاره به اهمیت مقوله آموزش، آن را پیش نیاز سلامت ورزشکاران خواند و افزود: آموزش زیرساخت سلامت و پیشرفت ورزشکاران است پس باید آنان به این مسئله اهمیت بیشتری بدهند و در همین راستا هیات پزشکی و ورزشی برنامه ریزی ویژه ای در این بخش در دستور کار قرار داده است.

رئیس جدید هیئت پزشکی ورزشی استان کردستان بیان کرد: با آموزش می‌توان مسیر پیشرفت و ترقی ورزشکاران را فراهم کرد و مبنای کار هیات نیز آموزش بوده و در این مسیر اقداماتی انجام می‌شود.

قطبی در بخش پایانی سخنان خود در نشست انتخاباتی هیات پزشکی و ورزشی استان کردستان در سنندج یادآور شد: پوشش قرار دادن کامل مسابقات، ساماندهی و بیمه کردن ورزشکاران سطح استان کردستان اولویت کاری هیئت پزشکی ورزشی استان است.