برونئی بر ترویج گردشگری مبتنی بر ارزش های اسلامی تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر از وینتیان، "ماریانی حاجی سبتو" در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نمایشگاه گردشگری کشورهای آسه آن در لائوس ، افزود: برونئی قصد ندارد برای کسب سهم بیشتری از بازار صنعت گردشگری جهانی ارزش های اسلامی و شیوه درست زندگی بر مبنای اصول اسلامی را زیر پا بگذارد.

وی این مطالب را در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم توانایی برونئی در جذب گردشگران خارجی برای بسته های گردشگری تفریحی و تعطیلات به دلیل ممنوعیت فروش نوشیدنی های الکلی در این کشور مطرح کرد و گفت: بسته های گردشگری ارایه شده از سوی سازمان ها و شرکت های گردشگری در برونئی خانواده محور هستند.

وی تاکید کرد: برونئی بسیار مصمم است که فرهنگ اسلامی خود را حفظ کرده و تجربه مثبت زندگی و سفر مبتنی بر ارزش های اسلامی که مبتنی بر فطرت انسان است را با مسافران این کشور به اشتراک بگذارد.

سی و دومین نشست وزرای گردشگری کشورهای آ سه آن و نمایشگاه گردشگری آسه آن (ATF) با حضور 970 سازمان و شرکت گردشگری از 10 کشور عضو این اتحادیه در محل برگزاری همایشهای بین المللی وینتیان پایتخت لائوس از روز 21 ژانویه آغاز به کار کرده است.

در این نمایشگاه فعالان صنعت گردشگری کشورهای آسه آن مجموعه های گردشگری خود را برای بیش از 500 خریدار از 56 کشور جهان ارایه کرده اند.

بیش از 140 خبرنگار و گزارشگر رسانه های 32 کشور جهان نیز برای پوشش اخبار این رویداد به وینتیان پایتخت لائوس سفر کرده اند.

نشست وزرای گردشگری و نمایشگاه گردشگری آسه آن تا روز 24 ژانویه در وینتیان پایتخت این کشور برپا خواهد بود.



