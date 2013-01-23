کمیته بهداشتی مرگ مادران باردار در بندرگز تشکیل شد

یه گزارش خبرنگار مهر، احمدی پزشک متخصص زنان و زایمان ظهر چهارشنبه در این مراسم در مورد اشکالات پرونده بهداشتی مادران فوت شده و مشکلات زمینه ای آنها از جمله پره اکلامپسی و چگونگی تشخیص آن و توجه به پروتئین اوری و دیابت و آزمایش های تشخیصی دیابت در بارداری نکاتی را ارائه کرد .

پزشک متخصص زنان و زایمان توصیه کرد: فقط به فشارخون نرمال مادران اکتفا نشود و لازم است حتما علائم همراه آنها از جمله سردرد و سوزش سردل و پروتئین در ادرار مورد توجه قرار گیرد.

دکتر احمدی با توجه به سن پایین ازدواج و نمایه توده بدنی بالای مادران در شهرستان بر آموزش بیشتر خانم ها در خصوص عوارض بارداری در سنین زیر 18 سال و کاهش وزن قبل از بارداری و توصیه های غذایی در این دوران تاکید کرد.

در این جلسه پزشکان مراکز محیطی و کارشناسان ماما ، درخصوص مشکلات اجرایی و نیز نحوه مراقبت های مادران باردار پرخطر سئوالاتی را مطرح کرده که به آنها پاسخ داده شد.

نظام کشوری مراقبت مرگ مادران باردار از سال 1380 به صورت رسمی در سراسر کشور باهدف کلی کاهش مرگ و میر مادران تا سال 1394 به میزان 22-18 درصد هزار تولد زنده درحال اجراست و از اهم اقدامات این نظام ، شناسایی به موقع زنان باردار پر خطر جلوگیری از تاخیر در تصمیم گیری و ارجاع بموقع موارد پرخطر را می توان نام برد .