به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش ویژه بینالملل جشنواره 12 فیلم از کشورهای اسپانیا، فرانسه، امارات، انگلستان، روسیه، عراق، هلند، ژاپن، کره جنوبی، بلژیک، تایوان و ... نمایش داده میشود.
بر همین اساس قرار است، 30 سال تاریکی (مانوئل اچ. مارتین) از اسپانیا، برگزیده برای فرزندخواندگی (جانگ و لوران بویلو) از بلژیک و فرانسه)، ایوا (کیکه مایلو) از اسپانیا، اولین بار هر چیز (لئونید فومین) از روسیه، چهار سوار (راس اَشکرافت) از انگلیس، در آغوش مادرم (محمد و آتیا جبار الدراجی) از عراق، انگلیس، هلند و امارات، ملت هستهای (آتسوشی فوناهاشی) از ژاپن، شورشی (متیو کاسوویتز) از فرانسه، فرزندان ابر (آلوارو لنگوریا) از اسپانیا، خط مقدم (جانگ هان) از کره جنوبی)، سرقت بزرگ (کیم جو هو) از کروه جنوبی و وداع طولانی (یانگ لی چو) از تایوان روی پرده برود.
همچنین 21 فیلم سهبعدی در جشنواره فیلم فجررونمایی می شود. در این بخش جنبی 20 فیلم خارجی به علاوه یک فیلم ایرانی که نخستین فیلم سهبعدی ایرانی به حساب میآید، نمایش داده میشود.
قرارست فیلمهای عصر یخبندان 4، نارنیا 3، میراث ترون، هری پاتر 7، چگونه اژدهای خود را تعلیم دهیم، ماداگاسکار 3، شجاع، پاندا کونگفوکا 2، ماشینها 2، باران با کوفته قلقلی، خوشقدم 2، هنر پرواز (مستند)، دنیای اقیانوس (مستند)، شمشیرهای پرنده، افسانه نگهبان، رویای قبل از کریسمس، آستریکس و ابلیکس، خانه هیولا، نمو، جوجه کوچولو، آقای الف (علی عطشانی) در سینما آزادی و ایوان شمس روی پرده می روند.
اسامی فیلمهای بینالملل (بخش ویژه) سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش ویژه بینالملل جشنواره 12 فیلم از کشورهای اسپانیا، فرانسه، امارات، انگلستان، روسیه، عراق، هلند، ژاپن، کره جنوبی، بلژیک، تایوان و ... نمایش داده میشود.
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