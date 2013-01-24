قرائت قرآن گریه گروگان گیران وهابی را درآورد/جزئیات ماجرای نوزادی که در غسالخانه زنده شد

قرائت قرآن شیعیان گریه گروگان گیران وهابی را درآورد

حسین علی حسینی زائر آزاد شده ایرانی از سوریه به مهر گفت: مدتی که از اسارتمان به دست نیروهای معارض سوری گذشته بود از گروگان گیران تقاضای قرآن کردیم.

گروگان آزاد شده ایرانی افزود: گروگان گیران در ابتدا با حالت تعجب و تمسخر گفتند مگر شیعیان ایرانی قرآن خواندن یاد دارند که ما به شما قرآن بدهیم و اصلا مگر شیعه قرآن می خواند.

علی حسینی بیان کرد: وقتی یکی از گروگان گیران پس از اصرار فراوان ما یک جلد کلام الله مجید را در اختیار ما گذاشت صوت زیبای تعدادی از اسیران همراه بنده آنچنان تاثیری بر گروگانگیران وهابی گذاشت که آرام آرام گریه می کردند و اشک می ریختند.

وی ادامه داد: در کشور خودمان هرگز لیاقت پیدا نکردم تا در مراسم اعتکاف شرکت کنم و از معنویات حاصل از آن بهره ببرم اما خداوند توفیق داد در یک دوره ای که به حساب من 159 روز و سه ساعت طول کشید اعتکاف را تجربه کنم.

وقوع 50 زمین لرزه در 24 ساعت /هفت زمین لرزه بالای 3 ریشتر

بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران طی 24 ساعت 50 زمین لرزه و پس لرزه شهرهای مختلف ایران ر ا لرزانده است.

50 زمین لرزه و پس لرزه دراستانهای لرستان، یزد، کرمان، مرکزی ، خوزستان ، مازندران ، آذربایجان شرقی ، گلستان ، سمنان ، اصفهان ، کرمانشاه ، همدان و بوشهررخ داده است .

بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگترین زلزله در سیرچ کرمان با 5.5 و کمترین آن با 1.4 درجه در مقیاس ریشتر در ابرکوه یزد به وقوع پیوسته است .

سیرچ با 5.5 ، سپید دشت لرستان با 4.9 ، بهبهان با 3.5 ، عسلویه با 3.4 ،‌ رامهرمز با 3.4، خرم آباد با 3.1 و انارک اصفهان با 3.1 ریشتر بیشترین زلزله های رخ داده در شهرهای مختلف کشور بوده است.

جزئیات ماجرای نوزادی که در غسالخانه بوشهر زنده شد

سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر درباره زنده شدن نوزادی در غسالخانه بوشهر گفت:این خانواده هنگامی که پس از آزمایشات سونوگرافی متوجه می‌شوند که نوزاد آنها دچار معلولیت است، با گرفتن مجوز قانونی اقدام به سقط این نوزاد می‌کنند.

سردار حیدر عباس‌زاده اضافه کرد: این خانواده نیز پس از سقط فرزند خود که با مجوز پزشک صورت گرفته بود، قصد داشتند وی را به صورت قانونی دفن کنند که پس از مراجعه به آرامستان کارکنان آرامستان متوجه علایم حیاتی در این نوزاد می‌شوند.

وی افزود: پدر این نوزاد پس از اینکه متوجه زنده بودن فرزند خود می‌شود بار دیگر به بیمارستان مراجعه کرده ولی این نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر کار این پدر را قانونی و دارای مجوز عنوان کرد و ادامه داد: این پدر پس از اینکه با این برخورد کارکنان آرامستان بوشهر روبرو می‌شود و با توجه به فوت نوزاد خود، این نوزاد را در روستای دهداران که محل زندگی آنها بوده، دفن کرده است.

18 ماه حبس برای عاملان کشتار خرس های قهوه‌ای

اواخر بهار سال گذشته بود که دو شکارچی با کشتار بیرحمانه‌ای از یک خرس قهوه‌ای به همراه دو توله‌اش موجب برانگیخته شدن خشم و احساسات مردم ایران شدند.

این برای نخستین بار بود که موجی از اعتراض و انزجار عمومی از آزار و اذیت حیوانات اتفاق می‌افتاد و دلیل این امر هم چیزی نبود جز اینکه به دنبال کشتار و ضجه زدن این حیوانات مظلوم، یک نفر دیگر از صحنه این جنایت فیلم تهیه کرد و در اواخر تابستان آن را منتشر کرد.

غلام‌رضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد حکم دو متهم این جنایت تاسف بار گفت: این دو متهم که یک نفر از آنها متواری است، در دادگاه محکوم شدند و رای برای آنها صادر شد و هر کدام از دو متهم به 18 ماه حبس تعزیری محکوم و به مدت پنج سال نیز از استفاده اسلحه شکاری محروم شدند.

وی با بیان اینکه رای برای آن یک نفر، غیابی صادر شده است، افزود: اگر تا مدت مقرر نسبت به رای اعتراض کنند، قابل تجدید نظر و در غیر این صورت رای قطعی می‌شود.

مربی تیم ملی شطرنج ایران مسلمان شد

مربی مسیحی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران مسلمان شد.

ویرجینوس گرا بلیا سکاس که مربی شطرنج فدراسیون جمهوری اسلامی ایران است با مراجعه به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران اعلام کرد: طی 4 سالی که در ایران بودم با مطالعات زیادی که از دین اسلام داشتم احساس کردم تنها اسلام است که می تواند مرا در دنیا و آخرت خوشبخت کند.

براساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان ساری، وی افزوده است: آمدم از مسیحیت کاتولیک به شیعه اثنی عشری بپیوندم و به همین منظور نام خود را علی گذاشته و می خواهم از این به بعد زیر پرچم اسلام و شیعه علی(ع) زندگی کنم.

ثبت نخستین تصاویر از گونه شاه روباه در هرمزگان

مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در راستای شناسایی گونه های مختلف حیات وحش و به خصوص گوشتخواران از طریق دوربین گذاری در زیستگاههای استان هرمزگان، آذرماه سال جاری دو عکس از گونه نادر شاه روباه در شهرستان بشاگرد گرفته شده است.

وی ادامه داد: این تصاویر نه تنها اولین گزارش از حضور این گونه در استان هرمزگان، بلکه نخستین تصاویر جنوبی‌ ترین نقطه پراکندگی این گونه در ایران نیز محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: شاه روباه یکی از چهار گونه روباه ایران و با وزن کمتر از یک و نیم کیلوگرم و کوچکترین آنها نیز است که حضور آن بیشتر در بیابان های مرکزی و شرقی ایران گزارش شده است.

حمله اشرار به روحانی در کرمانشاه بر سر مسائل شخصی

سردار کریم کشوری فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: حمله اشرار با چاقو به روحانی مهمان در کرمانشاه مربوط به اراذل و اوباش نیست بلکه این حمله بر سر مسئله ای شخصی و اختلاف مالی بوده است.

وی افزود: این روحانی مشهدی برای پیگیری یک پرونده اختلاف مالی به کرمانشاه سفر کرده بود و حادثه پیش آمده نیز مربوط به این پرونده و کاملا شخصی بوده است.این اتفاق فقط چاقو کشی طرف اختلاف این روحانی بوده و هیچ قمه کشی یا تمسخری در کار نبوده است.

سردار کشوری ادامه داد: در این زمینه دو متهم دستگیر و پرونده تحویل مقامات قضایی شده و در دست بررسی است.

انتقال قبور شهدای گمنام بندرعباس در سکوت/خاکسپاری شهدا در حیات مصلی

عملیات انتقال قبور شهدای گمنام بندرعباس درحالی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) بدون اطلاع رسانی قبلی آغاز شده که پیش از این طبق اعلام محمد دهقانی مدیرکل حفظ‌ آثار و نشر ارزش های مقدس هرمزگان قرار بود این جا به جایی طی مراسمی برگزار شود.

همچنین برخلاف اعلام قبلی مدیرکل حفظ‌ آثار و نشر ارزش های مقدس هرمزگان مبنی بر انتقال قبور شهدای گمنام به محل پارک موزه دفاع مقدس بندرعباس و احداث یادمان برای این شهدا،‌ قرار است قبور هشت شهید گمنام بندرعباس تنها از شبستان مصلی در حال ساخت بندرعباس به محوطه بیرونی شبستان منتقل شود.

پیکر مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس که در سال81 در محل مصلی قدس بندرعباس که آن زمان محل برگزاری نماز جمعه بود، به خاک سپرده شد.اما پس از گذشت چند سال از احداث گلزار شهدای گمنام بندرعباس، برنامه ریزی های جدید برای احداث ساختمان جدید مصلی بزرگ بندرعباس صورت گرفت و در حالیکه مصلی بندرعباس در مکانی قرار دارد که زمینهای بلااستفاده فراوانی در کنار آن وجود داشت اما طبق طراحی ها نقشه مصلی بندرعباس به گونه ای طراحی شد که گلزار شهدای گمنام در دل مسجد مصلی قرار گرفت و سایر زمینهای موجود در کنار مصلی نیز برای ساخت یک مجتمع تجاری اختصاص یافتند.

سه دانش آموز در شهرستان اردل غرق شدند

فرماندار اردل از غرق شدن سه دانش آموز یکی از روستاهای شهرستان اردل دریک برکه آب خبر داد.

فیروز خسروی در گفتگو مهر گفت : دانش آموزان روستای قراب در شهرستان اردل در حین برگشت از مدرسه خود در روی یک برکه یخ زده رفتند و شکسته شدن یخ موجب غرق سه دانش آموز در این برکه آب شده است.

وی افزود: عمق برکه آب سه متر بوده و عدم مهارت دانش آموزان در شنا موجب مرگ سه دانش آموز شده است.

کمک 750هزار دلاری سازمان ملل برای احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های ایران

سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت: 750 هزار دلار از طرف برنامه عمران سازمان ملل متحد برای احیای تالاب های ایران و دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است.

بالا سوبر امانیام مورالی در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی اظهارداشت: این بودجه به مدت دو سال برای برای ارتقای پروژه های موفق عمرانی از جمله تالاب های جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است که امیدواریم این امر کمکی برای دریاچه ارومیه نیز باشد.

وی حفظ تعادل بین نیازهای توسعه ای و حفظ دریاچه ارومیه و محیط زیست را از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه دانست و اظهارداشت: در حال حاضر همکاری های جمهوری اسلامی با برنامه عمران سازمان ملل متحد به بیشترین میزان رسیده است .

نگهداری غیرمجاز مواد منفجره در ایلام باعث کشته شدن چهار نفر شد

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشته و زخمی شدن شش نفر در حادثه انفجار شهرستان ملکشاهی گفت: نگهداری غیرمجاز مواد منفجره در منزل علت این حادثه بوده است.

سردار علی دولتی در تشریح این خبر گفت: بررسی های پلیس مشخص کرد علت این حادثه که باعث کشته شدن 4 نفر شده بود انفجار یک قبضه نارنجک دستی بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از اعضای این خانواده با دستکاری این نارنجک باعث این حادثه شد.

سردار دولتی در ادامه گفت: بر اثر این حادثه 4 نفر از اعضای این خانواده در دم فوت و دو نفر نیز به شدت مجروح شدند.

توله سگی که جو و گندم می خورد/ کارشناسان: رفتار غذایی سگ تغییر کرده است

محمدحسین کارگر یکی از دامداران روستاهای دشت اکبر دهلران در گفتگو با مهر گفت: مدتی پیش در حال عبور در جاده روستا بودم که یک توله سگ توجه من را به خود جلب کرد و با کمی تعلل به سمت وی رفتم واحساس کردم که چند روز است غذا نخورده است و برای اینکه تلف نشود آن را به خانه آوردم.

وی اظهار داشت: توله سگ را به آغل بزغاله ها بردم که بعد از ظهر که برای دادن جو و گندم به بزغاله ها وارد آغل شدم و بعد از ریختن جو و گندم داخل آخور توله سگ هم به همراه بزغاله ها شروع به خوردن جو وگندم کرد.

ایوب داربی که دارای دکترای دامپزشکی است، در این خصوص گفت: حیوانات گوشت خوار تنها گوشت مصرف نمی کنند بلکه غذای آنها ترکیبی از گوشت، استخوان و کربوهیدرات است که در غلات، گندم، جو، برنج، میوه و سبزی جات است.

وی افزود: نوع تغییر رفتار غذایی این توله سگ به خاطر احتیاج غذایی که داشته صورت گرفته است.

سقوط خودرو به اعماق دره 4 کشته و زخمی برجای گذاشت

سرگرد محمد سعیدی سرپرست پلیس راه رابر از واژگونی یک دستگاه خودرو پژو 405 در گردنه حادثه خیز رودر این شهرستان خبر داد که منجر به کشته و زخمی شدن چهار نفر در این سانحه شد.

وی تصریح کرد: این حادثه به دلیل سرعت بالا و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو حادثه روی داده است.