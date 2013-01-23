حضور داوران برجسته کشور در ششمین جشنواره موسیقی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خباز ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در ششمین دوره جشنواره موسیقی فارس درهر بخش دو دارو کشوری و یک داور استانی حاضر هستند که در بخش موسیقی کلاسیک منوچهر صهبایی،جاوید مجلسی و گالینا املچنگو آقایی، در بخش پاپ مجید انتظامی، محسن مرشد و داریوش تقی پور و در بخش ایرانی مسعود شناسا، بهداد بابایی و مهدی آذرسینا داوری این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

وی افزود: از ویژگی های منحصر به فرد این دوره از جشنواره موسیقی فارس، وجود گروه فنی متشکل از داوران حرفه ای در کشور است که در پایان هر شب جشنواره جلسه تحلیل اجراها با حضور گروه ها، کارشناسان و داروان برگزار می شود .

مسئول انجمن موسیقی فارس یادآور شد: ششمین جشنواره موسیقی فارس از هفتم تا دهم بهمن ماه صبح و بعد از ظهر در شیراز برگزار می شود که تمام اجراهای بخش رقابتی در تالار حافظ اجرا می شود و برنامه های جنبی نیز علاوه بر تالار حافظ در سینما شیراز نیز اجرا خواهد شد.

خبازهمچنین ابراز داشت: ششمین جشنواره موسیقی فارس از بخش ویژه نیز برخوردار است به گونه ای که در این بخش هر روز در پایان اجراها، یک گروه به صورت فروش بلیط برای عموم مردم برنامه اجرا می کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس روز شنبه اجرای بخش ویژه ایرانی با اجرای گروه سروش به سرپرستی مسیح افقه، روز یکشنبه در بخش گروه پاپ اجرای گروه حام به سرپرستی حامد فقیهی و روز دوشنبه در بخش کلاسیک نیز گروه کوارتت زهب هنگام به سرپرستی روزبه تابنده د، ساعت 21 در تالار حافظ به اجرای برنامه می پردازند.