به گزارش خبرگزاری مهر، "رایان گیگز" 39 ساله در حال حاضر مدارک مربیگری A و B خود را دریافت کرده و اکنون برای برداشتن آخرین گام که همانا گرفتن مدرک مربیگری یوفا است، اقدام می کند. گیگز برای اخذ این مدرک باید 240 ساعت کلاس مربیگری که شامل سه روز حضور در یک باشگاه اروپایی و مطالعه اقتصاد در یک دانشگاه معتبر است، را پشت سر بگذارد.

بر پایه گزارش ایندپندنت، فرگوسن که پیش‌تر به مسئولان باشگاه منچستریونایتد پیشنهاد داده از گیگز به عنوان جانشین وی در اولدترافورد استفاده کنند، در حال حاضر زمان بیشتری را در اختیار این بازیکن قرار می دهد تا مدارک مربیگری خود را تکمیل کند.

"دیوید گیل"، مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد، گفته نظر فرگوسن در خصوص جانشین وی در این تیم پراهمیت خواهد بود. "گواردیولا" با پذیرش سمت مربیگری بایرن عملا از فهرست منچستریونایتد خارج شده و "خوزه مورینیو" که به عنوان یکی ازجانشینان فرگی مطرح بوده به نظر می رسد چندان با فلسفه باشگاه همخوانی ندارد.