نامگذاری معابر اصلی و فرعی شهر فرون آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نامگذاری معابر شهر فرون آباد که صبح چهارشنبه با حضور علی بندعلیان شهردار فرون آباد، اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد و اعضای کمیسیون نامگذاری در شهرداری برگزار شد.

علی بندعلیان در این مراسم گفت: به منظور شناسایی هرچه سریع تر خیابان ها و کوچه های شهر و بعد از اجرای عملیات فهرست برداری از معابر و خیابان های سطح شهر فرون آباد باید نامگذاری معابر انجام شود که این نامگذاری باید دارای ریشه علمی، فرهنگی، هنری و اعتقادی باشد و با شأن و منزلت نظام در تعارض نباشد و همچنین واحد نامگذاری برای تعیین نامها از فکر و نظر اعضای شورای اسلامی، افراد برجسته و استادان علمی و فرهنگی کمک بگیرد.

وی افزود: شایسته است، منع کاربرد اسامی بزرگ در اماکن کوچک و وجود تناسب در این نام ها مدنظر قرار گیرد.

نامگذاری معابر در تمام نقاط شهر و به مرور صورت خواهد گرفت

این مدیر شهری تصریح کرد: نامگذاری معابر در تمام نقاط شهر و به مرور صورت خواهد گرفت که باید متناسب با ارزشها، آرمانها و اهداف نظام بوده و نشأت گرفته از هویت ملی مذهبی کشور و برگرفته از طبیعت و ایده‌ های طبیعی باشد.

وی خواستار احترام به شخصیتهای تاریخی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، ملی، علمی و شهدا در زمینه نامگذاری ها شد و بیان داشت: نامگذاری ها باید نشان دهنده هویت آن محل باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه نامگذاریها باید نظام‌ مند باشد، گفت: اصولاً شهر آنقدر مهم است که یک شهر می ‌تواند الگویی از تمام شهرهایی که در آن کشور وجود دارند باشد.

تناسب، تعادل و ذوق از موارد مهم در رعایت نامگذاری ها است

برات حسینی با اشاره به عدم تناسب نامگذاریهایی که در شهر فرون آباد است، افزود: تناسب، تعادل و ذوق از موارد مهم در رعایت نامگذاری هاست.

سهراب سیری دیگر عضو شورای اسلامی شهر فرون آباد نیز تبعیت از سیاستهای فرهنگستان زبان فارسی را در بحث نامگذاری ها ضروری دانست و بیان داشت: نامگذاری های معابر در اسناد مالکیت افراد و آدرس ‌یابی حائز اهمیت است و طبیعت، نمادهای منطقه و همچنین خوش ذوق بودن نیز در این امر اهمیت دارد.

گفتنی است، در پایان جلسه هر کدام از اعضای کمیسیون نامگذاری به بیان دیدگاه های خود پرداختند.