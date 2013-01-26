به گزارش خبرگزاری مهر؛ کلیه ها ساختار پیچیده ای دارند و در صورت آسیب دیدگی به آسانی ترمیم نمی شوند اما جدیدترین یافته ها، دانشمندان را بر آن داشته تا به عضو آسیب دیده کمک کنند خود را ترمیم کند.

"کن جی اوسافونه" از دانشگاه کیوتو و مجری این تحقیقات گفت: همکارانش موفق شدند سلول های بنیادی را گرفته و آنها را به سمت تبدیل شدن به بافت کلیه هدایت کنند.

وی این اقدام را گام بسیار مهمی دانست و افزود: موفق به تولید بافت متوسط مزودرم از سلول های بنیادی شده ایم یعنی بافتی میان بافت خالی و بافت تکمیل شده کلیه.

حدود 200 نوع سلول در بدن انسان وجود دارد اما این بافت فقط از سه نوع سلول ساخته شده است: سلول های آدرنال، سلول های غدد تناسلی و سلول های کلیه.

به گفته اوسافونه، تا 90 درصد کشت ها در تحقیقات به بافت مزدورم قابل رویش تبدیل شدند.

این بافت متوسط جنینی می تواند در لوله آزمایشگاه یا یک میزبان زنده به سلول کلیه خاص رشد کند.

وی و همکارانش بخشی از توبول ادراری کلیه - لوله کوچکی در کلیه که در تولید ادرار نقش دارد- تولید کرده اند.

در حالی که این پژوهشگران قصد ندارند یک کلیه کامل را رشد دهند اما شیوه ابداعی آنها می تواند به دانشمندان کمک کند اطلاعات بیشتری در مورد رشد مزودرم متوسط به دست آورند.