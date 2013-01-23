دستبند عدالت بر دست های سارقان سیم برق در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزی با اعلام این خبر اظهار داشت: با اتخاذ برنامه های جدید امنیتی این فرماندهی برای پیشگیری از وقوع جرائم از جمله سرقت، سارق سیم برق و کابل های مخابراتی مرند دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مرند در ادامه افزود: عوامل کلانتری 11 طالقانی شهرستان مرند در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به فردی که در حال ولگردی در نقاط بدون تردد بود مشکوک شده و نامبرده را مورد نظر قرار داده که در نهایت مشالیه را در حین بریدن کابل های مخابراتی به همراه 15 متر کابل دستگیر می نمایند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در تحقیقات صورت گرفته متهم به سرقت سیم برق و کابل های مخابراتی با همدستی فرد دیگری و فروش وسایل سرقتی به یک مالخر اعتراف که تحقیقات لازم برای دستگیری همدست متهم و مالخر ادامه دارد.

خانواده مهمترین مرکز تربیت انسان

در راستای ارائه آموزش های همگانی و آگاهسازی خانواده ها و در تداوم اقدامات آموزشی پیشگیرانه برای اولیاء دانش آموزان کلاس های آموزش خانواده با حضور فرمانده انتظامی و سایر مسئولان و کارشناسان انتظامی شهرستان مراغه آذربایجان شرقی در مدارس این شهرستان برگزار شد .

سرهنگ عیسی هاتفی در بین اولیای دانش آموزان مدارس بنت الهدی و شهید تیموری از خانواده به عنوان موثرترین مرکز تربیت انسان یاد کرد و اظهار داشت: فضای خانواده ها باید به گونه ای باشد که فرزندان هرگونه مشکلی را با والدین درمیان بگذارند و والدین را برای خود دوست بدانند.

سرهنگ هاتفی شبکه های ماهواره ای، فیلمهای متنوع و گسترده مافیای مواد مخدر را از جمله توطئه های بیرحمانه دولتهای استعمارگر دانست که بر علیه سایر ملت ها به کار می گیرند.