جمهوری اسلامی از بطن مردم سرچشمه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی کمیته اصناف دهه فجر ظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین، حسن میرزایی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین و دیگر اعضا در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از تمام اصناف و پیشگامان به عنوان عرصه انقلاب و دفاع مقدس، گفت: سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با هفته وحدت و ولایت با سعادت پیامبر(ص) همزمان شده است، لذا باید برنامه ها طوری پایه ریزی شود که در آنها به مقام شامخ نبی اکرم(ص) نیز ابراز ادب و احترام شود.

هیچ نظامی نیست که بزرگداشت مناسبتها را آحاد مردم بر عهده داشته باشند

وی ادامه داد: هیچ نظامی را نمی شود نام برد که بزرگداشتها را آحاد مردم بر عهده داشته باشند در صورتی که در این مملکت اسلامی خود مردم این مراسم را انجام می دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: جمهوری اسلامی یک نظام اعتقادی است که از بطن مردم سرچشمه می گیرد پس باید با برنامه ریزیهای دقیق سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب را با شکوه هرچه تمام تر برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: ایجاد ایستگاه ‌های پذیرایی و فرهنگی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدای کارگری، سخنرانی مدیران و یا ائمه جماعات و تبیین اهداف جمهوری اسلامی، معرفی کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان نمونه و بازدید از واحدهای کارگری به منظور ارتباط نزدیک با این قشر زحمتکش را از دیگر برنامه‌ های این کمیته عنوان کرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین نیز در این جلسه گفت: برای برگزاری مراسم دهه فجر و هماهنگی بیشتر اعضا، این ستاد تشکیل شده است.

لزوم همکاری و حضور پررنگ مجموعه اصناف در دهه فجر

حسن میرزایی تمهیداتی را بیان و به تشریح مراسم دهه فجر ایام الله پرداخت و خواستار نهایت همکاری و حضور پررنگ مجموعه اصناف شد.

سپس سید اکبر رمضانپور ریاست مجمع امور صنفی شهرستانهای ورامین و قرچک نیز در ادامه اشاره ای به عملکرد اصناف در سالهای گذشته به خصوص در این ایامها کرد و بیان داشت: اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی نقش زیادی داشته که بر همه واضح و روشن است.