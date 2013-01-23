به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی امروز چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به سفر اخیر به استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای مردمانی ولایت مدار و دوستدار نظام و انقلاب هستند که باید مورد توجه بیشتر مسئولان باشند.



وی با هشدار به وهابی سازی برخی شهرهای بوشهر توسط دولت قطر افزود: دولت قطر که بارها نوکری خودش را به امریکا و صهیونیسم جهانی و اتحادیه اروپا نشان داده در اقدامی بسیار ناپسند با هزینه سه میلیارد دلار درصدد وهابی سازی برخی از شهرهای جنوب کشور است.



قطر با توزیع کتاب در اهانت به کیان مذهب تشیع سرسپردگی به آمریکا را نشان داد



این مرجع تقلید تصریح کرد: دولت قطر با توزیع کتاب هایی در اهانت به کیان مذهب تشیع با عناوین افسانه غدیر، افسانه شهادت حضرت زهرا(س) و تحریف قرآن، سرسپردگی خود را به آمریکا و اسرائیل هرچه بیشتر نشان داده است.



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه عایدات نفتی قطر هزینه شهرک سازی برای اسرائیل می شود تاکید کرد: تمام درآمدهای نفتی قطر در راستای اهداف اسرائیل و سران اتحادیه اروپا و هزینه انتخاباتی نتانیاهو می شود.



رسالت روحانیت پاسخگویی به شبهات



وی در ادامه به رسالت مهم روحانیت اشاره کرده و گفت: یکی از رسالت های روحانیت،‌ پاسخگویی به شبهات در عرصه های گوناگون است همانطوری که بزرگان حوزه همچون حضرت امام خمینی(ره) و شهید مدرس ها و دیگران علیه شبهات حرکت کرده و به مبارزه برخاستند.



این استاد برجسته حوزه علمیه اضافه کرد: حوزه علمیه باید با منطق و استدلال مباحث مناظراتی را مطرح کند و پاسخگوی شبهات باشند و به شهرها و استان های مختلف مسافرت کنند.



دشمنان قرآن و اسلام ائمه فعالیت های مغرضانه ای انجام می دهند



این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه نباید به درس خواندن اکتفا کرد تصریح کرد: فکر و ذکرمان نباید تنها درس خواندن باشد دشمنان قرآن و اسلام ائمه فعالیت های مغرضانه ای انجام می دهند و اهانت های گوناگونی به پیامبر و ائمه اطهار(ع) می کنند.



وی تاکید کرد: مسافرت بنده به استان بوشهر به دعوت نماینده ولی فقیه و استاندار و بزرگان شهر بوده که با مردم، مسئولان، نظامیان و روحانیون بصورت های جداگانه دیدار و گفتگو کردیم.



آیت الله نوری همدانی در پایان تاکید کرد: وظیفه روحانیون بسیار سنگین است عالم باید علم خودش را در اختیار جامعه قرار دهد.