افراد حساس به تخم مرغ برای واکسن انفولانزا، حساسیت زدایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ذاکر سعیدی نژاد با بیان اینکه واکسن آنفلوانزا، مشتق شده از ویروس آنفلوانزای نوع Aو Bیا آنفلوانزای خوکی است، افزود: واکسن آنفولوانزا دارای عوارض کمی مانند تب پائین، قرمزی و درد خفیف در محل واکسن، هشت تا 24ساعت پس از واکسیانسیون است.

وی اظهار داشت: کودکان شش ماهه تا پنج ساله، افراد بالای 50 سال، کودکان تحت درمان طولانی مدت آسپرین، مبتلایان به بیماریهای مزمن ریوی، قلبی،عروقی، آسم، دیابت، اختلالات کلیوی، آسیب های نخاعی و صرع، از جمله افرادی هستند که بهتر است نسبت به بیماری آنفلوانزا واکسینه شوند.

سعیدی نژاد ساکنین آسایشگاه و کارمندان سلامت را از دیگر گروه هایی دانست که باید نسبت به آنفلوانزا واکسینه شوند و افزود: بارداری در هنگام شیوع بیماری آنفولوانزا نیز لزوم تزریق واکسن را ایجاب می کند.

این پزشک متخصص بیماریهای عفونی در خصوص گروه های پرخطر در صورت ابتلا به بیماری آنفولوانزا، تصریح کرد: بیماران بالای 64سال، مبتلایان به بیماری مزمن قلبی، ریوی، دیابت، اختلال کلیوی، نقص ایمنی، زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم، کودکان زیر دو سال، به ویژه شیرخواران، دچار عوارض شدید این بیماری، مانند پنومونی می شوند.

کارشناسان بهداشت، رابط دستگاه قضا و دانشگاه علوم پزشکی هستند

دادستان کل کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارشناسان بهداشت، رابطان ویژه دستگاه قضا و حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هستند.

مختار کوشا با تاکید بر تعامل و همدلی میان کارشناسان بهداشتی و قضایی، افزود: پیگیری پرونده های متخلفان موازین بهداشتی و دستیابی به فرهنگ سلامت در جامعه، نیازمند هماهنگی دستگاه قضا و دانشگاه علوم پزشکی است.

وی سلامت و بهداشت جامعه را مترادف سعادت جامعه دانست و اظهار داشت: تعالی اندیشه های سالم در جامعه، حاصل جسم سالم است.

بیماری سالک احشایی عوارض خطرناکی را به دنبال دارد

مسئول گروه مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، گفت: بیماری سالک به دو شکل جلدی (پوستی) و احشایی (سیستمیک) بروز می کند.

بهمن کریمی مقدم افزود: پس از چند هفته و یا چند ماه از نیش زدن پشه مولد سالک، فرد مبتلا به سالک جلدی شده و با گذشت ماه ها یا سال ها از نیش زدن این پشه، افراد به سالک احشایی مبتلا می شوند.

وی با بیان اینکه پشه سالک، معمولا یک سوم پشه های معمولی است،عنوان کرد: نیش این پشه بدون درد است و شاید فرد متوجه آن نشود.

کریمی مقدم اظهار داشت: پشه از زمان غروب تا طلوع آفتاب، فعالیت می کند و در ساعات گرم روز کمتر فعال است.

وی با بیان اینکه بیماری سالک جلدی بر پوست و غشاهای مخاطی تاثیر می گذارد، تصریح کرد: معمولا جای نیش پشه تبدیل به زخم های پوستی شده، در موارد اندکی نیز زخم به غشای مخاطی گسترش می یابد.

مسئول گروه مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، بیان داشت: در نوع احشایی، معمولا دو تا هشت ماه پس از نیش زدگی بیماری بر تمام بدن تاثیر گذاشته، فرد اگرچه دچار زخم های پوستی نمی شود، اما عوارض خطرناکی او را تهدید می کند.

کریمی مقدم با اشاره به نیش زدن پشه ماده آلوده به عنوان مهم ترین راه انتقال بیماری، تصریح کرد: این پشه با مکیدن خون فرد و یا حیوان آلوده، آلودگی را پخش می کند.

وی افزود: تزریق خون، سوزن آلوده و انتقال مادرزادی از مادر باردار به جنین نیز در انتقال بیماری سالک گزارش شده است.

مسئول گروه مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، یادآور شد: هنوز هیچ واکسن یا دارویی برای جلوگیری از بیماری سالک وجود ندارد، اما ترکیبات حاوی آنتیمونی برای درمان این بیماری استفاده می شود.

کریمی مقدم اظهار داشت: جراحی پلاستیک ممکن است برای اصلاح بدشکلی های صورت ناشی از زخم پوستی مبتلایان به سالک جلدی لازم باشد، همچنین در بیماران مبتلا به سالک مقاوم به دارو، امکان برداشتن طحال وجود دارد.

مطالبات معوق پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان ها پرداخت می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: پرداخت مطالبات معوق پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان ها در دستور کار قرار می گیرد.

اورنگ ایلامی افزود: یکی دیگر از مشکلات پزشکان عمومی در اورژانسهای بیمارستانی، مشخص شدن ساعت موظفی است که با همکاری معاونت پشتیبانی، در این زمینه اقدام می شود.

وی موظف کردن بیمارستانها به ثبت و مستندسازی خدمات تعرفه دار، بازدید از تجربه های موفق دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی در این زمینه را از دیگر برنا مه های این نهاد سلامت عنوان کرد.