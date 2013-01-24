سیاستهای اروپایی کامرون چالش زاست/ ضعف نخست وزیر دربرابر ضد اروپاییان محافظه کار

به گزارش خبرگزاری مهر، "لرد پیتر مندلسون" از سیاستمداران حزب کارگرانگلیس و کمیسر اقتصادی سابق این کشور در اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" اظهار داشت که متاسفانه "دیوید کامرون" در سالهای گذشته به وعده های خود مبنی بر اینکه محافظه کاران را مدرنیته کرده و آنها را در این مسیر حرکت دهد که دیگر دائما اتحادیه اروپا را به باد انتقاد نگیرند عمل نکرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شک محافظه کاران انگلیس به اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به دشمنی است، همچنین گفت: کامرون موفق نخواهد شد بین این شک و دشمنی پلی بسازد. چرا که وی به وعده خود مبنی بر اینکه با اتحادیه اروپا درباره شرایط جدید عضویت انگلیس در این اتحادیه مذاکره خواهد کرد عمل نکرد.وی به این ترتیب اصول اتحادیه اروپا را نقض می کند. اقدامات کامرون در قبال اتحادیه اروپا آخرش اشک و غم است.

مندلسون در ادامه بر لزوم اصلاحات در اتحادیه اروپا تاکید کرده و تصریح کرد: در این راستا ما باید همه با هم به بحث های عقب افتاده بپردازیم. اما کامرون چه کاری انجام می دهد؟ وی آنچه را که باید یک بحث سیاسی باشد تغییر داده و آن را به بحران موجودیت برای انگلیس تبدیل کرده است.

وی در ادامه رفتارهای دولت انگلیس در قبال اتحادیه اروپا را یک نوع تهدید و اخاذی ارزیابی کرده که هیچ نتیجه ای ندارد و در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: برای اینکه انگلیس را به سمت یک موضع سازنده حرکت دهیم باید آلمان این مسئله را برای لندن آشکار کند که موضع افراط گرایانه غیر قابل قبول است.

این سیاستمدار انگلیسی در بخش دیگری از این گفتگو از ضعف و بی قدرتی نخست وزیر انگلیس دربرابر گروههای ضد اروپایی که کنترل حزبش را در دست گرفته اند خبر داده و در بخش دیگری از این گفتگو گفت: هر چقدر بحث ها درباره آینده انگلیس در اتحادیه اروپا طولانی تر شود به همان اندازه ناامنی در بین سرمایه گذاران بیشتر می شود و این مسئله عواقب غیر قابل پیش بینی در عرصه تجارت انگلیس خواهد داشت.

