زهرا میرزایی خمسخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در اداره کل بهزیستی البرز در دهه فجر از تدوین برنامه های ویژه و متنوع در ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب خبر داد و گفت: زنگ انقلاب با هدف آشنایی کودکان با ارزش ها و آرمان های انقلاب و درک آنها از عظمت و عزت پیروزی انقلاب در تمامی مهدهای کودک استان به صدا در خواهد آمد.

وی افزود: افتتاح کانون قرآن و عترت شهید فیاض بخش در ادارات بهزیستی شهرستانهای تابعه از دیگر اقدامات صورت گرفته در ایام دهه فجر خواهد بود.

برگزاری مسابقه روایت انقلاب، برگزاری مراسم تقدیر از فرزندان بهزیستی شرکت کننده در مسابقات جهانی بلژیک، برگزاری مسابقات نقاشی ویژه دهه مبارک فجر در مهدهای کودک و دیدار با خانواده های محترم شهدا و ایثارگران از دیگر برنامه های بهزیستی البرز خواهد بود که میرزایی به آنها اشاره کرد.

افتتاح 10 مرکز اقامتی میان مدت در البرز

میرزایی همچنین از افتتاح دو مرکز مشاوره و تعداد ۱۰ مرکز اقامتی میان مدت، افتتاح مرکز جامع توانبخشی “فجر” در شهرستان نظرآباد، افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی البرز و افتتاح مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست” درخشان امام رضا(ع)” در سطح استان و در ایام دهه فجر خبر داد.

وی تصریح کرد: تقدیر از کارآفرینان برتر، برپایی جشن و نمایشگاه ، شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدای والامقام همچنین شرکت همکاران و جامعه هدف بهزیستی دوشادوش مردم غیور و مومن البرز در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز از دیگر برنامه های بهزیستی البرز در دهه فجر خواهد بود.