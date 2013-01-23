پایان ماجرای تندیس علی اف در پایتخت مکزیک/ اعتراضات نتیجه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه " ای بی سی نیوز" آمریکا، در پی اعتراضات گروه‌های حقوق بشری مکزیک " میگوئل آنجل" شهردار مکزیکوسیتی گفت تندیس برنزی "حیدرعلی اف" رئیس جمهور سابق آذربایجان از پایتخت این کشور خارج خواهد شد.



وی افزود تندیس حیدر علی اف به مکانی جدید که بعدا درباره آن تصمیم گیری می شود، منتقل خواهد شد.

میگوئل در ادامه گفت این تصمیم بر اساس پیشنهادهای کمیته روشنفکران اتخاذ شده است.

سفارت جمهوری آذربایجان در مکزیکوسیتی با پرداخت بخشی از هزینه های بازسازی یک پارک در مرکز این شهر، موافقت شهردار این شهر را برای نصب تندیس برنزی حیدرعلی اف که پدر رئیس جمهور فعلی آذربایجان الهام علی اف است، به دست آورده بود .

پس از نصب تندیس حیدر علی اف، بسیاری از مردم مکزیک و فعالان حقوق بشر به نصب تندیس یک فرد غیرمشهور که ناقض حقوق بشر نیز بوده است در کنار تندیس بزرگانی چون مارتین لوترکینگ و گاندی اعتراض کردند که در نهایت شهردار این شهر تصمیم گیری در این خصوص را به شورایی از روشنفکران این شهر واگذار کرده بود.