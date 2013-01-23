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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

استاندار مرکزی تأکید کرد:

رقابت تولیدکنندگان در صادرات خارجی ممنوع

رقابت تولیدکنندگان در صادرات خارجی ممنوع

اراک – خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: رقابت تاجران و تولید کنندگان در حوزه صادرات خارجی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درد لبنان افزود: هر یک از تاجران و تولید کنندگان داخلی وقتی در بازارهای بین المللی و خارجی حاضر می شوند نماینده ای از جمهوری اسلامی ایران هستند که باید رقابت با یکدیگر را در این بازارها فراموش کنند.

وی ادامه داد: رقابت در بازار داخلی اصل اساسی و ضروری رشد و پیشرفت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است اما در حوزه صادرات خارجی همه باید به فکر منافع کشور بوده و از رقابت با یکدیگر بپرهیزند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: تجار نباید با بد اخلاقی های صادراتی اعم از عدم عمل به تعهدات، دیر تحویل دادن سفارشات و .... سوابق تجاری خود را خدشه دار کنند.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به موقعیت بازار لبنان و فراهم بودن بسترهای حضور تولید کنندگان در آن گفت: تولید کنندگان استان مرکزی نباید بازار بکر لبنان را از دست دهند.

وی با اشاره به پرپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در لبنان افزود: این نمایشگاه از تاریخ 18 لغایت 28 اردیبهشت ماه سال 92 در بیروت برگزار می شود.

استاندار مرکزی هدف از برپایی این نمایشگاه را توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات کشور به منظور تسهیل مراودات و مبادلات تجرای فی ما بین دو کشور عنوان کرد و گفت: لبنان بازار چندین میلیارد دلاری واردات از جهان است که حضور فعال شرکت های  ایرانی برای معرفی و شناساندن محصولات می تواند در توسعه صادرات  غیر نفتی و نفوذ هز چه بیشتر کالاهای ایرانی در این بازار نقش بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 1798756

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