دلایل ناکامی لیکود از نگاه رسانه های صهیونیست

انتخابات پارلمانی زودهنگام رژیم صهیونیستی (کنیست) روز گذشته برگزار شد و نتایج شمارش آرا تا کنون نشان می دهد ائتلاف راست گرای لیکود-اسرائیل بیت نو اکثریت ضعیف آرا را از آن خود کرده است.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در حالی 31 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست را از آن خود کرده که نسبت به انتخابات پیشین 11 کرسی را از دست داده و این به معنی شکستی واقعی برای حزب حاکم به شمار می رود. انتظار می رود با توجه به احراز اکثریت کرسی های کنیست توسط لیکود و همپیمانش، رئیس رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه جدید کند با این حال ظهور احزاب جدید و قدرت گیری مجدد احزاب چپ و میانه رو شرایط را برای این سیاستمدار 63 ساله به مراتب دشوارتر کرده است.

روزنامه های رژیم صهیونیستی که در مطالب امروز خود به بررسی نتایج انتخابات دیروز و گمانه زنی در مورد برندگان و بازندگان این انتخابات پرداخته اند، همگی در یک نکته متفق القول هستند و آن اینکه شخص "بنیامین نتانیاهو" عامل اصلی شکست حزب راستگرای لیکود و قدرت گیری رقبایش در عرصه سیاسی این رژیم به شمار می رود.

روزنامه صهیونیستی هاآرتض در این باره می نویسد: کمپین انتخاباتی نتانیاهو از آن رو شکست خورد که وی حرف زیادی برای زدن نداشت و هیچ امیدواری برای رای دهندگان اسرائیلی ایجاد نکرد. نتانیاهو رقابت مشمئزکننده ای را پیش برد و به جای اینکه از یک برنامه مشخص سخن بگوید قول تبدیل شدن به یک نخست وزیر مقتدر را داد.

این روزنامه در ادامه آورده است : نتانیاهو به خوبی می دانست که اسرائیلی ها در خصوص موضوعاتی مانند اقتصاد، مخارج زندگی و خدمت نظام به شعارهای یهودیان افراطی (هاردیم) چشم دوخته اند و به همین دلیل کوشید این مسائل را در سایه موضوعاتی مانند تهدید ایران!، غیرقابل تقسیم بودن بیت المقدس و ساخت هزاران واحد مسکونی جدید پنهان کند.

به نوشته هاآرتض در مقایسه با نتانیاهو که بازنده اصلی انتخابات دیروز بود، "یائیر لاپید" مجری پیشین تلویزیون و رهبر حزب "آینده" را می توان به عنوان برنده اصلی این انتخابات دانست. وی با شعارهایی که مورد پسند رای دهندگان بود و با اتخاذ راهبرد جذب مایوس شدگان از احزاب کادیما و کارگر توانست 19 کرسی را کسب کرده و در کمال ناباوری دومین حزب بزرگ رژیم اسرائیل لقب بگیرد.

روزنامه جروزالم پست نیز با زیر سوال بردن راهبرد نتانیاهو در این دوره از انتخابات کنیست نوشت : توجه به روند مبارزات انتخاباتی ستاد حزب لیکود نشان می دهد کسی به اندازه خود نتانیاهو مسئول نتیجه انتخابات نیست. وی کسی است که تصمیم گرفت لیکود با اسرائیل بیت نو در یک جبهه قرار گیرد، با وجود این که احتمال زیادی می رفت این حزب با توجه به پرونده های قضایی رهبرش "آویگدور لیبرمن" موفقیت چندانی به دست نیاورد.



به نوشته جروزالم پست، شخص نتانیاهو در تمام امور انتخاباتی از جمله اینکه چه میزان بودجه در این راه هزینه شود و یا چه زمانی رقبای انتخاباتی مورد حمله قرار گیرند تصمیم گیرنده اصلی بود، از این رو نتیجه انتخابات نشان می دهد نتانیاهو در تمام این موارد راه را اشتباه رفته است. به بیان دیگر بزرگترین دشمن نتانیاهو در این میان کسی جز خود وی نبود.

همچنین یدیعوت آحارونوت دیگر روزنامه صهیونیستی در مطلبی تحلیلی در خصوص این انتخابات می نویسد: مخالفان دولت نتانیاهو و به بیان دیگر طبقه متوسط اسرائیل برنده شده اند. این افراد با این کار اعلام کردند که از نتانیاهو و دولت وی خسته شده اند و خواهان دیدن چهره دیگری در آینه سیاست هستند.

این روزنامه می افزاید: مخالفان بی بی را نمی خواهند و خواستار افرادی مانند لاپید، یاخیمویچ، بنت و دیگران هستند و به این ترتیب نتانیاهو که برای دومین بار مسبب شکست دراماتیک لیکود شده، باید به خانه بازگردد. بر اساس نتایج به دست آمده احزاب راست گرای اسرائیل موفق به کسب 62 کرسی و احزاب چپ گرا نیز در مجموع 58 کرسی کسب کرده اند به این ترتیب احزاب هر دو رویکرد از بخت تقریبا برابری برای تشکیل دولت آینده برخوردارند.