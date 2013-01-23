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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

حجت الاسلام طاووسی:

دولت باید شیب تندش را در اجرای هدفمندی یارانه ها کم کند

دولت باید شیب تندش را در اجرای هدفمندی یارانه ها کم کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایرانشهر گفت: دولت باید با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه شیب تندش را در اجرای هدفمندی یارانه ها کم کند.

حجت ‌الاسلام حسین طاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دولت اگر بخواهد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند علاوه بر اینکه در انتخابات آینده نقش بسزایی خواهد داشت و مردم را از پای صندوق های رای دور می کند، نسبت به زحمات دولت طی این چند سال دیدگاه منفی ایجاد می کند.

وی گفت: در حال حاضر با وضعیت موجود اقتصادی کشور و موضوع بیکاری و عدم همکاری دولت و مسئولین و مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مصلحت نیست.

وی افزود: در بازی های المپیک زمانی که یک ورزشکار مدال کسب می کند همه خوشحال هستند که نام و پرچم ایران در میدان های جهانی برافراشته شده که این امر باعث وحدت ملی می شود و اگر این حس در شرایط اقتصادی به وجود آید باعث افزایش ضریب اقتصاد مقاومتی می شود.

امام جمعه ایرانشهر بیان داشت: یکی از خروجی ها ایجاد وحدت ملی بین مسئولین کشور به خصوص کسانی است که تدبیر عموم مردم را به عهده دارند و این امر بسیار مهم است زیرا رهبر معظم انقلاب نیز بر اقتصاد مقاومتی تاکید فرموده اند.

وی گفت: با توجه به شرایط امروز جامعه اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود تبعاتش بیشتر شامل مردم دهک های پایین می شود که با شرایط فعلی مناسب نیست و وحدت ملی را خدشه دار می کند.

کد مطلب 1798806

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