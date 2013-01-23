به گزارش خبرنگار مهر، فردا با ورود 30 سفیر و کاردان به همدان ششمین جشنواره زمستانی همدان رسما آغاز می‌شود اما آنچه مسلم است اینکه برگزاری این جشنواره‌ به دنبال به تحقق رساندن یک هدف در استان و آن هم احیای ظرفیت‌های گردشگری استان همدان در فصل کم مسافر زمستان است.

بنا به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان گفت: 30 سفیر و کاردار فرهنگی فردا وارد همدان شده و در آئین افتتاحیه جشنواره زمستانی شرکت می‌کنند.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه به دنبال معرفی ظرفیت‌های گردشگری همدان به مهمانان داخلی و خارجی هستیم، اظهار داشت: در ایام جشنواره زمستانی 30 سفیر و کاردار فرهنگی در همدان حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه جشنواره زمستانی همدان پنجم تا دهم بهمن‌ماه امسال با شعار "ورزش، گردشگری، همبستگی" برگزار می‌شود، افزود: قهرمانان المپیک در روزهای هفتم تا دهم بهمن‌ماه‌ مهمان جشنواره زمستانی هستند و به همراه همسر و فرزندان خود در ششمین جشنواره زمستانی همدان تجلیل می‌شوند.

وی یادآور شد: همدان با داشتن امکانات مطلوب شهری و ورزشی پایلوت‌های اصلی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ورزشی زمستانی در کشور به شمار می‌رود.

برپایی غرفه‌های گردشگری زمستانی 14 استان در همدان

ایزدی از برپایی غرفه‌های گردشگری زمستانی 14 استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان خبر داد و با بیان اینکه محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان در اختیار جشنواره زمستانی است، اظهار داشت: در ایام جشنواره زمستانی نمایشگاهی با محوریت گردشگری زمستانی در این محل برگزار می‌شود.

وی افزود: غرفه‌ها در دو سالن طراحی شده و طبقه پائین نمایشگاه به آئین‌های بومی و محلی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان یادآور شد: تور بازدید از دو مجموعه تله‌کابین گنجنامه و علیصدر برای مهمانان ویژه و سفرا برنامه‌ریزی شده و ساخت تندیس‌های برفی نیز در دستور کار این مجموعه‌ها قرار گرفته است.

ایزدی ادامه داد: در ایام جشنواره زمستانی آشپزی محلی در رستوران شیشه‌ای عباس‌آباد تدارک دیده شده که آماده ارائه خدمات به مهمانان و شهروندان است.

همدان شایسته تبدیل به پایلوت گردشگری ورزشی

وی همچنین تاکید کرد: با برگزاری موفق پنج دوره قبل جشنواره زمستانی همدان و کسب تجربه‌های مختلف در زمینه جذب و پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی در فصل زمستان به دنبال استفاده از امکانات بسیار متنوع استان در زمینه جذب گردشگران ورزشی و علاقمند به رشته‌های زمستانی هستیم.

وی افزود: درصددیم با کمک و همکاری نزدیک دستگاه‌های مربوط با ورزش، نام استان همدان را به عنوان یکی از مهمترین و بهترین پایلوت رشته‌های مفرح ورزشی زمستانی مطرح کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: در پنج سال گذشته با استفاده از اقلیم سردسیری و طبیعت منحصر به فرد همدان، جشنواره زمستانی طراحی و اجرا شده که منجر به افزایش گردشگران داخلی و خارجی در همدان می‌شود.

ایزدی با اشاره به همکاری و تأمل بسیار نزدیک دبیرکل کمیته ملی المپیک کشور با ستاد برگزاری ششمین جشنواره زمستانی همدان یادآور شد: کمیته ملی المپیک برای نخستین‌بار به صورت جدی همکاری دارد و با دعوت از 39 نفر از مدال‌آوران و قهرمانان ادوار مختلف المپیکی به همدان موجب شده تا با حضور این افتخارآفرینان ملی، جشنواره ششم از جذابیت خاصی برای مدعوین برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: اهدا کلاه، تی‌شرت و همچنین چتر منقش به آرم کمیته المیپک و جشنواره زمستانی به مهمانان و مدعوین حاضر در جشنواره ششم از دیگر اقدامات این کمیته در راستای همکاری با ستاد برگزاری جشنواره بوده است.

برگزاری کنسرت و برنامه طنز از برنامه‌های جشنواره است

وی به دیگر برنامه‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقه اسنوموبیل در مزرعه احیایی، مراسم نورافشانی در شب میلاد پیامبر اسلام، برگزاری کنسرت و برنامه طنز از برنامه‌های جشنواره است.

ایزدی با بیان اینکه باید حوزه‌های مختلف صنعت گردشگری را تخصصی کرد، اظهار داشت: در زمینه گردشگری افراد دارای سلایق و علایق متنوعی هستند که با تخصصی کردن آن می‌توان به هر گروه از افراد توجه کرد.

وی افزود: ایجاد شور و نشاط در ایام زمستان از علایق گروهی از جامعه هدف است که این امر برگزاری جشنواره‌ای با برنامه‌های متنوع را می‌طلبد تا خانواده‌ها بتوانند در زمستان هم فضای شاد و با نشاطی داشته باشند.

وی ادامه داد: حضور گردشگر و مسافر در همدان تعامل فرهنگی ایجاد می کند و می توان از این طریق فرهنگ دینی خود را به کشورهای دیگر شناساند.

ایزدی بیان کرد: تداوم حضور گردشگر با زیرساخت های موجود درآمدزایی و خوداشتغالی مناسبی را در همدان به جریان می اندازد..

وی با تأکید بر معرفی جاذبه های گردشگری همدان در فضای مجازی عنوان کرد: گردشگری در فضای مجازی نخستین گام برای ایجاد انگیزه است به همین دلیل نباید از این موضوع غافل شد.

وی اظهار داشت: جشنواره فرصت و بهانه ای برای معرفی آثاری همچون غار علیصدر و پیست اسکی به مردم است.

حال با برنامه ریزی این چنینی برای برگزاری شایسته ششمین جشنواره زمستانی همدان باید منتظر آن بود تا نتایج این برنامه ریزی ها در ایام اجرایی شدن آنها از دیدگاه گردشگران داخلی و خارجی و مردم استان همدان مورد ارزیابی قرار گیرد تا درصد موفقیت همدان در جذب گردشگر زمستانی نمایان گردد.