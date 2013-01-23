وسواس ادارات مانع تصویب طرح آمایش اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حامدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه آمایش صنعت اردبیل با انتقاد از طولانی شدن پروسه اداری تصویب طرح آمایش تصریح کرد: در هیچ استانی به اندازه استان اردبیل طرح مطالعات آمایش به طول نیانجامیده است.

وی افزود: این در حالی است که تصویب این طرح در بسیاری از استانها انجام و فاز دوم مطالعات آغاز شده است.

حامدی با بیان اینکه مهمترین دلیل این موضوع ایرادات جزئی دستگاههای اجرایی و وسواس فکری آنها است، ادامه داد: طرح آمایش یک طرح کلان نگر بوده و در فاز اول نیز به برنامه های راهبردی و استراتژیک اشاره دارد.

وی اضافه کرد: این طرح به دلیل طولانی شدن طرح و نیز جابه جایی و تفاوت سلایق استانداران در این شش سال، به صورت مکرر تغییر یافته و تاکنون به تصویب نرسیده است.

مدیر پروژه مطالعات طرح آمایش اردبیل در توضیح این طرح تاکید کرد: آمایش از تحلیل وضعیت استان در سطح کلان صورت می گیرد.

به گفته حامدی وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست، وضعیت اجتماعی و فرهنگی، وضعیت اقتصادی، تحلیل ساختار فضای موجود استان، توصیف و تحلیل سکونتگاهها و ملاحظات دفاعی امنیتی از جمله مولفه هایی است که در طرح آمایش بررسی می شود.

ادارات به دنبال جایگاه خود در طرح آمایش نباشند

مدیر کنسرسیوم مهندسین مشاور اضافه کرد: بسیاری از ایرادات و سوالات مربوط به طرح آمایش به دلیل این است که دستگاههای اجرایی به دنبال نام و شرح وظایف خود در این طرح هستند، این در حالی است که ماهیت طرح آمایش پرداخت جز به سرفصلهای کاری ادارات نیست.

وی تصریح کرد: در این طرح با توجه به ظرفیتهای اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل به نواحی همگنی تقسیم و برای هر ناحیه برنامه ریزی به صورت کلان صورت گرفته است.

به گفته حامدی راهبردهای کلان طرح آمایش شامل تقویت بخش کشاورزی، توسعه منابع آبی، توسعه صنایع، افزایش گردشگری، تسریع در فعالیتهای زمین شناسی، اتصال اردبیل به راه آهن، تقویت زیر بناهای شهری، توسعه شبکه گاز، توسعه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی و توسعه آموزشهای فنی حرفه ای متناسب با شرایط هر ناحیه است.

