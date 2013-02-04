محمدمهدی زاهدی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، که سابقه وزارت در دولت اول احمدی نژاد ، سفیر ایران در مالزی و نماینده کنونی مجلس نهم را در سوابق کاری خود دارد در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق کاری خود در عالم سیاست درباره تعدد بیش از حد کاندیداهای ریاست جمهوری معتقد است: من که تجربه موفقی در وزارت داشتم و مدتی سفیر بودم و اکنون نیز وکیلم می گویم که شایستگی رئیس جمهور شدن را ندارم. حالا مقایسه کنید این نامزدهایی که نامشان مطرح است که خیلی از آنها تجربه و سابقه من را هم ندارند. دیگر خودتان می توانید حدس بزنید که چه تعداد از کاندیداها شایستگی ریاست رئیس جمهور شدن را دارند.

وزیر سابق احمدی نژاد همچنین در بخشی از مصاحبه خود با اشاره به تغییرات زیاد کابینه دولت نهم و دهم، گفت: تیم هماهنگ برای رئیس جمهور مهمتر از داشتن تیم کارآمد و متخصص است.

در ادامه متن کامل این گفتگو را که در دفترجامعه اسلامی مهندسین انجام شد، می خوانید:

رئیس جمهور کابینه خود را شبیه تیم فوتبال می داند که هر زمان بخواهد بازیکنانش را عوض کند



شما به عنوان یکی از وزرائی که در کابینه احمدی نژاد حضور داشتید؛ دلیل تغییرات زیاد در کابینه احمدی نژاد را در چه می دانید؟

آقای رئیس جمهور کابینه را به تیم فوتبال تشبیه می کند؛ اگر دقت کنید در بازی فوتبال هم خیلی کم اتفاق می افتد همه بازیکنان تغییر کنند و کمتر دولتی در دنیا هم دیده شده که چنین تغییرات گسترده ای داده باشد.

باید از رئیس جمهور بپرسید که کجا تیم فوتبال می آید یک دفعه تعداد زیادی از بازیکنان را در نیم فصل تغییر می دهد. لیگ های برتر دنیا را هم نگاه کنید هیچ گاه در میانه فصل نمی آید یک دفعه جمع زیادی از تیم را کنار بگذارد و تیم جدید بیاورد؛ بنابراین این تشبیه رئیس جمهور تشبیه درستی نیست. اما از نظر قانونی این تغییرات حق رئیس جمهور است.

دولت نهم، تیم خوب و قوی داشت و خیلی از حرکت هایی که دولت توانست در جهت توسعه و تعاون کشور وعلم و فناوری انجام دهد فکر می کنم مدیون کارهایی بود که در دولت نهم انجام شد که در آن زیرساخت های توسعه فراهم شد.

فضای کار در دولت نهم متفاوت از دولت دهم بود

زمانیکه شما در کابینه بودید وجود حلقه انحرافی در دولت را حس کرده بودید و ممکن است تغییرات دولت بخاطر وجود حلقه انحرافی باشد؟

دولت نهم، دولت کار و تلاش بود و عدالت را در راس کار خودش قرار داده بود و در آن فرصتی برای اینکه به دنبال کارهای دیگر برود وجود نداشت. همه دنبال کار بودند همه وزرا صبح زود سر کار خود حاضر می شدند و آخر شب به منزل می رفتند و این فضایی که در دولت دهم احساس می شود در دولت نهم نبود. دولت نهم، دولت کار بود در چارچوب شعارعدالت طلبی فعالیت می کرد.

تیم هماهنگ برای رئیس جمهور مهمتر از تیم کارآمد و متخصص است

چطور شد دولتی که شما تاکید می کنید پرکار بوده است در دولت دهم رویکرد و شعارش تغییر کرد؟

من کار ندارم که چقدر منحرف شده است، این را بایستی خیلی از خبرگان مذهبی و سیاسی نظر دهند . اما آنچه که حقیقت داشت این بود که رئیس جمهور بیشتر به دنبال یک تیم هماهنگ بود و ادعا داشت هماهنگی میان تیم مهمتر از تخصص و توانمندی آنان است و می گفت این ممکنه یک وزیری قوی باشد اما هماهنگی آن با من کم باشد بنابراین این تغییرات را نمی شود به انحراف ربط داد. هماهنگی کابینه با رئیس جمهور بیشتر عامل این تغییرات در دولت شده است.

دولت نهم قوی تر از دولت دهم بود

تنها ایجاد هماهنگی میان رئیس جمهور و کابینه را دلیل تغییرات و تفاوت دولت نهم و دهم می دانید؟ حلقه انحرافی نقشی در این خصوص نداشته است؟

تفاوت را مردم می توانند احساس کنند مردم بهترین قاضی هستند و می توانند در مورد عملکرد دولت قضاوت کنند. دولت نهم بسیار قوی تر و حرفه ای تر از دولت دهم بود.

قصد ندارم وارد بحث حریان انحرافی بشوم.

مشی عدالت طلبی جبهه پایداری را به شدت قبول دارم

برخی از اخراجی های دولت در اعتراض به شکل گیری حلقه انحراف عضو جبهه پایداری شدند و در قالب این جبهه فعالیت سیاسی خود را ادامه می دهند چرا شما به پایداری ها نپیوستید؟

من همیشه خودم را به جریان اصولگرایی پیوند می زنم. ما به جای اینکه بیاییم تشکل های مختلف را در این جریان ایجاد کنیم باید به دنبال وحدت باشیم و تلاش من هم همیشه در همین راستا بوده است و سعی می کنم روند وحدت را دنبال کنم و حتی در دوران انتخابات مجلس گفتم که به جبهه پایداری علاقه دارم و مشی عدالت طلبی شان را به شدت می پسندم و آن را قبول دارم. در عین حال سعی دارم بیشتر روی مسائلی تکیه کنم که به وحدت اصولگرایان بینجامد تا اینکه بخواهیم نقاط افتراق را بگوییم و به اختلافات دامن بزنیم .

اصولگرایان وحدت نکنند جریان خاکستری پیروز می شود

شما آرایش فضای سیاسی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

اینکه پیش بینی کنیم یک حرف است و آنچه که دوست داریم اتفاق بیفتد یک حرف دیگر. من نگران هستم که نتوانیم در جبهه اصولگرایی به یک وحدت برسیم. لذا تمام دغدغه خودم را روی این مسئله گذاشتم که طیف های مختلف را به وحدت برسانم. چرا که اگر این کار را نکنیم احتمال اینکه یک جریان خاکستری خارج از جریان اصولگرایی بیاید و با تبلیغات زیاد برنده انتخابات شود وجود دارد. بنابراین به نفع اصولگرایان است که وحدت کنند.

هر کدام از تشکل های مختلف اصولگرایی کار خود را برای انتخابات دنبال می کنند و هر چند که تاکنون از فرد خاصی حمایت نکرده اند اما معلوم است هر یک به دنبال یک کاندیدا هستند از جمله ایثارگران، رهروان ولایت، جبهه متحد، جبهه پایداری و از طرف دیگر نیز جریان اصلاح طلب و کارگزاران هم فعال شده اند و به نظر می آید یک جاهایی هم به هم نزدیک شده باشند همینطور حدس ما این است که دولت هم دلش می خواهد کاندیدای مورد نظر خود را نه به صورت رسمی بلکه به صورت معنوی مورد حمایت قرار دهد. طبیعی است در کنار این برخی افراد هم ممکن است عضو تشکیلاتی جریانی نباشند اما به واسطه تجربه ای که دارد می خواهند در انتخابات حضور یابند و اینها طیف های مختلف انتخابات را تشکیل می دهند.

کاندیدای دولت با شعار متفاوت ازگفتمان تیر 84 می آید

فکر می کنید کاندیدای دولت با تابلوی دولت می آید و می خواهد شعارهای دولت در تیر 84 را تکرار کند و پرچم عدالت محوری احمدی نژاد را در دست گیرد؟

اگر بحث های شعار سال 84 احمدی نژاد را بخواهد تکرار کنند که دیگر این بحث ها در دولت دهم وجود ندارد. الان شعار دولت احمدی نژاد مهرورزی است و در سال 84، عدالت محوری بود. بنابراین کاندیداهای دولت حتما باید با دولت دهم هماهنگ باشند. از کاندیداهایی که ممکن است دولت از آنها حمایت کند هم در داخل هیات وزیران هستند و هم در خارج از بدنه دولت.

جبهه پایداری تحت حمایت دولت قرار بگیرد زیر سوال می رود

منظورتان جبهه پایداری است؟ مثلا آقای لنکرانی؟

لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری است. جریان پایداری اگر بخواهد تحت حمایت دولت قرار گیرد زیر سئوال می رود؛ چون شعارهایی که جبهه پایداری سر می دهد با دولت دهم تفاوت دارد. جبهه پایداری تاکید بر گفتمان 84 دارد که این متفاوت از گفتمان مهرورزی است.

ائتلاف یک شرکت تعاونی است که همه در آن به دنبال سهم هستند

نظرتان در مورد ائتلاف میان کاندیداها در جریان اصولگرایی چیست؟ برخی ها این ائتلاف ها را زمینه ای برای ایجاد اختلاف و انشقاق در جبهه اصولگرایان می دانند؟

ائتلاف با وحدت فرق می کند. ائتلاف در بعضی جاها بار منفی دارد در ائتلاف ممکن است به برخی از اصول و ارزش های انقلابی که به دنبال آن هستیم خدشه وارد سازد؛ مثلا چند تشکل بیایند مانند شرکت تعاونی بگویند سهم ما در دولت این اندازه است. یعنی درون ائتلاف سهم خواهی بوجود می آید و این با شایسته سالاری و توانمندی در تناقض است. اما در وحدت اینگونه نیست و باج خواهی و سهم خواهی بوجود نمی آید. بنابراین اگر هدفمان تشکیل دولتی قوی و مقتدر است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیر خود بر آن تاکید داشته اند و فرمودند" بحث اداره کشور به این راحتی نیست که هر کس فکر کرد می تواند این بار سنگین را به دوش بگیرد. "وحدت بر اساس چارچوب اصول و ارزش ها به نفع کشور است. اما در عین حال وحدت به مراتب خیلی سخت تر از ائتلاف است.

من شایسته ریاست جمهوری نیستم چه برسد به این کاندیداهایی که سابقه من را ندارند

به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کردید، تا کنون بیش از 20 کاندیدا برای انتخابات نامشان مطرح شده است فکر می کنید از میان آنان کدامیک می توانند این بار سنگین مسئولیت را به دوش بکشند؟

خیلی از دوستان به واسطه سابقه کاری که من داشتم به من فشار آوردند که بیایم اعلام کاندیداتوری کنم؛ اما من در جواب به آنها گفتم معلوم است شما نمی دانید رئیس جمهور باید چه کسی باشد. بله من هم تجربه مدیریت کلان کشور را داشتم وهم می فهمم سیاست خارجی چیست، قانون چیست، تعامل دولت و مجلس یعنی چه؛ اما رئیس جمهور باید توانی چند برابر دیگران داشته باشد و غیر از این باید توان قدرت ابتکار و خلاقیت در صحنه سیاست داخلی و خارجی داشته باشد و در عین حال مردمی بودن، نهراسیدن، تدبیر داشتن، مدبر بودن، تعامل داشتن، چه در داخل و چه در خارج از کشور به خصوص در بحث مسئله هسته ای و اتخاذ استراتژی که به دنیا بفهماند که جلوگیری از این حق مسلم ایران بر خلاف حقوق بشر است از دیگر تواناهایی است که یک رئیس جمهور باید داشته باشد.

رئیس جمهور باید چند بعدی باشد و یک فردی مثل من که هم سابقه وزارت، سفارت و نمایندگی مجلس را دارد نمی تواند رئیس جمهور باشد؛. بنابراین من که تجربه موفقی در وزارت داشتم و مدتی نیز سفیر بودم می گویم که شایستگی رئیس جمهور شدن را ندارم. حالا مقایسه کنید این نامزدهایی که نامشان مطرح است خیلی از آنها تجربه و سابقه من را هم ندارند و دیگر خودتان می توانید حدس بزنید که چه تعداد آنان شایستگی این پست را دارند.

جامعه اسلامی مهندسین اصلا به دنبال باج خواهی و سهم خواهی نیست

راهبرد انتخاباتی جامعه مهندسین برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

ما واقعا به دنبال وحدت هستیم. ضمن اینکه وحدت را می خواهیم بر اساس قابلیت ها دنبال کنیم .جامعه اسلامی مهندسین اصلا به دنبال باج خواهی و سهم خواهی نیست. به دنبال آن هستیم که با باروهای اصولگرایی به یک کاندیدای اصلح برسیم .چراکه یک فرد اصلح بتواند هدایت کشتی دولت را در دست گیرد و انشاءالله سالم به سرمنزل مقصود برساند. خوب در کنار این عده ای از دوستان و اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین از باهنر درخواست کرده اند و تا جایی که من می دانم باهنر موافقت نکرده است.

ویژگی های رئیس جمهوری آینده را می توانیم در باهنر ببینیم

فکر می کنید باهنر می تواند این شایستگی ها را داشته باشد؟

باهنر تجربیات خیلی خوبی دارد و بالاترین کسی است که سابقه حضور در مجلس را دارد و یک کارشناس خبره ای در مسائل اقتصادی است و از قضا هم با توجه به شرایط کشور رئیس جمهور آینده هم باید اقتصاد بداند و هم یک تیم قوی اقتصادی داشته باشد که می توانیم این ویژگی ها را در باهنر ببینیم.

تعریف شما از انتخابات آزاد چیست؟ کلید واژه انتخابات آزاد این روزها توسط عده ای در داخل مطرح می شود و برخی از کارشناسان نیز عقیده دارند این کلید واژه رمز شورش انتخابات آینده است.

حقیقتش برای من نیز جای سئوال دارد که چرا عده ای در داخل به دنبال معاندین و مغرضین خارجی صحبت از انتخابات آزاد می کنند. اگر در کشور ما انتخابات آزاد نبود از دولت هاشمی ، خاتمی بیرون نمی آمد و از دولت خاتمی نیز احمدی نژاد بیرون نمی آمد. همیشه انتخابات ما ملاکش رای مرم بوده است.

تعجب از کسانی است که خودشان در همین نظام و از همین سیستم انتخاباتی رای آوردند و به مسئولت بالایی رسیدند اما امروز صحبت از انتخابات آزاد می کنند و حرفی می زنند که انتخابات را زیر سئوال می برند. امیدواریم تعبیر آنها از انتخابات آزاد چیز دیگری باشد و تنها هدفشان دلسوزی باشد.

تغییر موضع احمدی نژاد به خصوص در ماه های اخیر نظر خیلی از منتقدان سیاسی را به خود جلب کرده است به کار بردن اصطلاحات و عباراتی هم چون "انتخابات آزاد"، "کسی نمی تواند به جای کسی تصمیم بگیرد"، "رئیس جمهور که بالاترین رای را دارد باید بیشترین قدرت را داشته باشد"، انتقاد از نهادهای دیگر و زیر سئوال بردن اقدامات آنان همچون مجلس و خواستن اختیاراتی فراقانونی برای رئیس جمهور از جمله این مواردی است که منتقدین به آن اشاره می‌کنند. این تغییر مواضع احمدی نژاد را چطور ارزیابی می کنید؟

ما قانون اساسی در کشور داریم و بالاترین آن رهبری و ولی فقیه است. و این جایگاه وظایف و اختیارات هر فرد و نهادی را در نظام جمهوری اسلامی تعیین کرده است. بنابراین کسی نباید انتظار اختیاراتی خارج از قانون برای خود داشته باشد. تنها همین را می‌توانم بگویم.

جلسات مستمر جبهه پیروان با جامعتین

جبهه پیروان به چه استراتژِی برای انتخابات رسیده است؟ آیا برای کاندیدای واحد رایزنی هایی داشته اند؟

تا جایی که من می دانم وارد مصادیق نشده اند. الان شاخص ها و توانمندی ها مطرح است و شاخص ها را بررسی می کنند و نظر جامعتین نیز در این خصوص بسیار اهمیت دارد؛ لذا جلساتی به طور منظم با این دو نهاد برگزار می شود که با کمک آنان به مصادیق انتخاباتی برسیم.

گفته شده است کاندیدای جبهه پیروان و جامعه روحانیت مبارز یکی است؟ این موضوع صحت دارد؟

امیدواریم کاندیدای همه جریان های سیاسی یکی باشد.

دلیل الهام برای ملحق شدنش به دولت

بازگشت الهام به دولت را چطور ارزیابی می کنید؟ کسی که از پایه گذاران جبهه پایداری است. جبهه ای که آیت الله مصباح را لیدر عقدیدتی خود می‌داند و همین آیت الله مصباح تندترین و بی‌سابقه‌ترین انتقادات را به جریان انحرافی در دولت مطرح کرده‌اند. این دوگانگی چگونه قابل توجیه است؟

حقیقتش من هم تعجب کردم. همان روزی که حکم ایشان صادر شد سئوال کردم شما چطور این پست را پذیرفتید؟ با توجه به شناختی که از الهام دارم خیلی متعجب شده بودم. و ایشان هم در جواب من توضیحات مفصلی دادند و باید از خودشان بپرسید. اما کلیتش این بود که رئیس جمهور اصرار زیادی داشتند که یک فرد با تجربه و جا افتاده ای بیاید این سکان را به دست گیرد که بتواند یک مقدار موجب تعامل بیشتر دولت با مردم شود و احمدی نژاد به واسطه توانایی هایی که الهام داشتند اصرار زیاد کردند و الهام نیز پذیرفت.

آیا ممکن است آقای الهام کاندیدا شوند؟

امیدواریم به وحدت برسیم و تفرقی بین ما نباشد.

یعنی ممکن است بین اصولگرایان و دولت بر سر کاندیدای مشترک وحدتی صورت گیرد؟

برای همین دعا می کنم که این اتفاق بیفتد.

جلسه مستمر اخراجی های دولت برای کمک معنوی به دولت

آیا پیشنهادهای دیگری از سوی احمدی نژاد به اعضای سابق دولت وجود داشته است که آنها هم به دولت بپیوندند؟

نه مورد دیگری من تا کنون نشنیده ام .ما اخراجی های دولت احمدی نژاد به طور متناوب دور هم جمع می شویم و افراد تحلیل هایی از مسائل روز ارائه می دهند و هدفمان هم این است که کمک معنوی بکنیم؛ حتی به دولت.

تضعیف دولت روشی اسلامی نیست دولت منتخب مردم است و نباید شاهد آن باشیم که دولت آنقدر ضعیف شود که به نظام آسیب وارد شود؛ چراکه هرچه دولت قوی تر باشد به نفع کشور و نظام است.

دولت ها می آیند و می روند و این نظام است که باقی می ماند؛ بنابراین ما نباید کاری کنیم که نظام تضعیف شود. لذا ما اخراجی های دولت جلساتی را می گذاریم و نظارت خود را در مورد موضوعات مختلف از جمله مسائل ارز، تحریم نفت و ... ارائه می کنیم و این نظرات توسط یک نفر به اطلاع رئیس جمهور داده می شود.

آیا رئیس جمهور به این پشنهادات توجه کردند؟ نتیجه ای داشته است؟

جواب این سوال خیلی سخت است؛ قرار نشد سوال سخت بپرسید!

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