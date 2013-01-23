دستگاههای اجرایی اردبیل در تصویب طرح آمایش همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی آمایش صنعت اردبیل تصریح کرد: دستگاههای اجرایی به جای مطالعات به هنگام طرح، اعلام نظرات خود را به جلسات برنامه ریزی استان محدود کرده اند.

وی با انتقاد از ضعف همکاری دستگاههای اجرایی در تصویب طرح آمایش اضافه کرد: ایرادات جزئی که در بسیاری از مواقع نه کارشناسی و نه منطقی است مانع تصویب این طرح شده است.

معاون استاندار اردبیل افزود: طرح آمایش سرزمینی مقدمه برنامه ریزی برای توسعه استان است و ضروری است با تصویب مرحله اول وارد فاز دوم مطالعات شود.

وی تاکید کرد: ضروری است تا یک هفته آینده دستگاههای اجرایی هر گونه نظر و انتقاد خود را در خصوص این طرح پیشنهاد کنند.

عاملی با بیان اینکه در فاز اول این طرح مطالعات و در فاز دوم پروژه های اجرایی به صورت جز مطرح خواهد شد، اضافه کرد: اگر پیش از این اختصاص منابع به صورت نیازهای موجود بود پس از این باید به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده انجام شود.

معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل معتقد است طرح آمایش پیش بینی های قابل توجهی را برای بهترین حالت تخصیص منابع استان به حوزه های مختلف ارائه می کند.

