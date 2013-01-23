به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان در سفری که به منظور مذاکره با باشگاه میلان به ایتالیا داشت، از "فرانکو باره‌سی"، مدافع سرشناس تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان در سال‌های گذشته دعوت به عمل آورد تا ضمن تماشای دربی برگشت پایتخت، از امکانات باشگاه پرسپولیس نیز دیدن کرده و سفری چند روزه به ایران داشته باشد.

فرانکو باره‌سی هم که به هنگام تشریح وضعیت باشگاه پرسپولیس از سوی محمد رویانیان برای آدریانو گالیانی قائم مقام باشگاه میلان، تصاویری از دربی پرسپولیس و استقلال در سال‌های اخیر را دیده بود، در همان مقطع برای تماشای این بازی از نزدیک و سفر به ایران پاسخ مثبت داد.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده طی دو روز اخیر، باره‌سی آمادگی خود را برای سفر به ایران و تماشای دربی پایتخت اعلام داشته و اقدامات لازم برای مهیا شدن این سفر از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شده است. این مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا در صورتی که مشکلی پیش نیاید و بلیت و ویزایش صادر شود، راهی ایران شده و میهمان باشگاه پرسپولیس خواهد بود.

فرانکو باره‌سی که مدیر کانون پیشکسوتان باشگاه میلان است، علاوه بر تماشای دربی پایتخت، مذاکراتی با محمد رویانیان خواهد داشت تا برخی از مواردی که قرار بود در پی تعامل دو باشگاه پرسپولیس و میلان اجرایی شود، در این مذاکرات پیگیری شود.

روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره زمان دقیق سفر باره‌سی و قطعی شدن آن، اخبار تکمیلی را متعاقبا در اختیار رسانه‌‌ها قرار خواهد داد. به گفته مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، تا این لحظه هنوز سفر باره‌سی قطعی نشده و پیگیری‌های لازم برای تهیه ویزا، بلیت و برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است اما احتمالا قطعی شدن این سفر با توجه به اقدامات انجام شده زیاد است.