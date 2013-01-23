جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه گزارشات از جلسات مشترک دولت و مجلس خبر از جمع بندی های امیدوار کننده می دهد گفت: در این جلسات دولت و مجلس به تفاهمات کلی رسیدند که قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر اساس نرخ ارز 1226 تومان بسته شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این روش دیگر افزایش سنگین قیمت در حامل های انرژی را شاهد نخواهیم بود و این توافق شب گذشته بین دولت و مجلس انجام گرفته است.

کریمی قدوسی با اشاره به اینکه قرار شد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ابتدای سال 92 باشد گفت: توافقات صورت گرفته در جلسات مشترک در لایحه بودجه 92 نیز لحاظ می شود.

وی در ادامه افزود: حسن این کار این است که در بودجه سال های 89، 90 و 91 بعد از بررسی بودجه بحث های کارشناسی شروع می شود و کمیسیون ویژه هدفمندی تشکیل می گردید و در نهایت بودجه را تحت شعاع خودش قرار می داد اما این بار همه این اتفاق ها قبل از بررسی لایحه بودجه انجام می گیرد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: به احتمال زیاد جلسات پایانی دولت و مجلس در هفته آینده و یا روز شنبه خواهد بود و جمع بندی های نهایی حاکی از این است که مردم خبرهای خوبی را از نتایج این جلسات خواهند شنید.

وی همچنین اظهار داشت: به احتمال زیاد در اولین جلسه بعد از تعطیلات یک هفته ای مجلس گزارشی از سوی نمایندگانی که در این جلسات شرکت می کردند در جلسه علنی یا غیر علنی برای سایر نمایندگان ارائه خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: همچنین بعد از جمع بندی و پایان جلسات مشترک ، دولت به سرعت لایحه بودجه خودش را ارائه خواهد کرد.

کریمی قدوسی با بیان اینکه دولت خودش مایل نیست که قیمت حامل های انرژی زیاد شود و از این کار پرهیز می کند گفت: قرار شد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها مانند فاز اول 50 درصد آن به مردم، 30 درصد به بخش های تولیدی و 20 درصد به دولت داده شود.