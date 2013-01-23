کشف اتوبوس بمبگذاری شده در کابل/3 مظنون دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات پلیس کابل از کشف یک اتوبوس بمبگذاری شده و خنثی کردن یک حمله تروریستی خطرناک در پایتخت خبر دادند.

یک مقام امنیتی دولت افغانستان در این رابطه به رسانه ها گفت در یک عملیات اطلاعاتی در کابل، نیروهای امنیتی موفق به کشف اتوبوسی حامل حدود 40 چمدان مملو از مواد منفجره شدند.



به گفته وی، در ارتباط با این اقدام تروریستی سه شهروند افغان دستگیر شده اند. این عملیات نیروهای افغان دو روز پس از حمله شدید شبه نظامیان طالبان به مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی کابل انجام می شود. در این حمله 8 نفر از جمله 5 عامل انتحاری و سه نیروی پلیس کشته شدند.

حملات طالبان به نیروهای خارجی و دولتی در افغانستان در حالی ادامه دارد که کابل از تلاش خود برای مذاکره با رهبران این شبه نظامیان با هدف برقراری صلح در کشور خبر می دهد.