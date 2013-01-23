به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قم در جمع هیئت امنا خیرین مسکن ساز استان قم، با بیان اینکه پس از 5 سال فعالیت این هیئت امنا، بیش از هزار و 300 واحد مسکونی توسط خیرین مسکن ساز ساخته شده است، اظهار داشت: دستور اکید استاندار قم حمایت همه جانبه دستگاه‌های اجرایی از مجمع خیرین مسکن ساز است.



اسماعیل زارعی کوشا در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت ساخت مسکن برای محرومان و مستضعفان، افزود: انجمن خیرین مسکن ساز استان قم در راستای خدمت رسانی برتر به محرومان و نیازمندان، واحدهای مسکونی را با استفاده از کمک‌های خیرین و آورده‌های افراد، احداث و تحویل داده است.



وی با بیان اینکه مسکن یکی از اولویت‌های خدمت‌رسانی دولت محترم و مسئولان استانی است، اعلام کرد: مجموعه مدیریتی استان از این جریان ارزشمند مسکن سازی حمایت می‌کند چرا که این جریان علاوه بر تأمین مسکن نیازمندان، بسیاری از معضلات مادی و فرهنگی جامعه را برطرف می‌سازد.



فرماندار قم در ادامه با اشاره به نحوه کار انجمن خیرین مسکن ساز استان قم، عنوان کرد: این انجمن یکی از برترین انجمن‌های خیرین است که در زمینه ساخت مسکن فعالیت دارد که از ابتدا تا انتهای پروژه‌های مسکن سازی را خود برعهده دارد و این امر بیانگر وظیفه شناسی این انجمن است.



زارعی کوشا با بیان اینکه یکی از مزیت های حقیقی استان قم، وجود خیرین و نوع کارکرد آنان است، افزود: عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز باید با حفظ شان و منزلت افراد مستضعف و محروم باشد البته لازم به ذکر است که مجموعه مدیریتی استان از این انجمن و فعالیت های خیراندیش آن حمایت جدی خواهد کرد.



مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر قم معارفه شد



طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان جمعیت هلال احمر، جانشین مدیر عامل، معاونین و جمعی از پرسنل، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم معرفی شد.



معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از انتخاب علیرضا حاج ظهیری به عنوان مدیرعامل، با اشاره به حرکت‌های بسیار خوبی که در جمعیت هلال احمر صورت گرفته تصریح کرد: با بررسی اجمالی می‌توان فهمید که نسبت به سال‌های گذشته در حوزه امداد، داوطلبان و جوانان تفاوت‌های چشمگیری داشته و امکانات بسیار خوبی را وارد استان‌ها نموده‌ایم.



امیر حسین آزادی وفا تاکید کرد: تاکنون در جهت توسعه پایدار در جمعیت هلال احمر امکانات بسیار خوبی از جمله 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 181 عدد تویوتا هایلوکس، 123 عدد موتورلانس، 278 ست هیدرولیک، 79 دستگاه مینی بوس، 42 خودروی آرگو ، 15 عدد کفی و بسیاری از دستگاه‌ها و تجهیزات دیگر امدادی وارد جمعیت شده است.



وی در ادامه افزود: در حالی که در شرایط خوب اقتصادی قرار نداریم اما توانستیم به حول و قوه الهی تعداد چهار فروند بالگرد خریداری و وارد جمعیت هلال احمر نمائیم که این یک خیزش بسیار مهمی در این شرایط می‌باشد.



لازم به ذکر است: علیرضا حاج ظهیری مدیر کل سابق کمیته امداد امام خمینی در استان چهار محال بختیاری، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مشاور معاون توسعه و پشتیبانی جمعیت هلال احمر بوده است که با حکمی از سوی دکتر ابوالحسن فقیه به مدیر عاملی جمعیت هلال احمر استان قم منصوب شد.



دومین اتاق فکر حمل ونقل و ترافیک کشور در قم تشکیل شد



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: دومین اتاق فکر حمل ونقل وترافیک کشور پس از تهران در معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری قم تشکیل شد.



دکتر مسیح الله معصومی معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری قم با اشاره به اهداف برگزاری این اتاق فکر اظهار داشت: پرداختن به موضوعات جدید و نو از جمله "مدیریت واحد ترافیک "، بهره‌گیری از تجربیات سایر شهرهای کشور و هم اندیشی با معاونان ترافیکی سایر کلانشهرها به منظور دست یابی به تجربیات آنان و قرار گرفتن در چرخه متخصصان حمل و نقل و ترافیک کشور از اهداف برگزاری این اتاق فکر بوده است.



وی با اشاره به عضویت اعضای متشکله این اتاق فکر ابراز داشت: اساتید دانشگاه، معاونین حمل و نقل و ترافیک برخی از کلانشهرها و کارشناسان ترافیکی استان‌ها از جمله افرادی هستند که در این نشست شرکت داشتند.



وی افزود: جلسات اتاق فکر هر 2 ماه تشکیل خواهد شد و در هر جلسه پیرامون مباحث مطرح شده با متخصصین دعوت شده در جلسه رایزنی خواهد شد.



رفع تصرف از 282 هکتار از اراضی ملی استان قم



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اعلام کرد از ابتدای سال جاری تعداد 235 فقره رأی از محاکم قضایی استان با پیگیری این اداره کل صادر شده که 166فقره (حدود 71 درصد) آن به نفع اداره کل ودولت صادر شده است.



احمد عفتان در ادامه افزود: طی این مدت 73 دادخواست جدید شکایت نیز علیه متصرفین اراضی ملی در محاکم بخش‌ها و دادگستری شهرستان قم ثبت شد که هم اکنون مراحل قضایی لازم را طی می‌کنند.



وی افزود: طی مدت یاد شده و با اجرای 19 حکم قطعی صادره از محاکم قضایی استان 282 هکتار اراضی تصرف شده توسط متجاوزین به اراضی ملی توسط یگان حفاظت اداره کل خلع ید و به دست بیت المال عودت داده شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم در پایان گفت: با توجه به هماهنگی خوبی که بین مسئولان قضایی و انتظامی استان وجود دارد اجازه هیچگونه تجاوزی را به اراضی ملی استان نخواهیم داد و با متصرفین به اراضی ملی بشدت برخورد خواهیم کرد.

