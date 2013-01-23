36 هزار هکتار از مزارع آبی و دیم در استان سمنان کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در دهمین نشست کارگروه پژوهشگران جوان این اداره کل بر مطالعه و معرفی روش های نوین در حوزه های مختلف ترافیکی، حمل و نقلی، فنی و مهندسی با الگو برداری از سایر استان ها و حتی کشورهای منطقه توسط پژوهشگران جوان تاکید کرد.

داوود سعدی، با اشاره به ماهیت وجودی این کارگروه که همانا مشاوره و هم اندیشی در پیشبرد اهداف اداره کل است افزود: کارگروه پژوهشگران جوان بهترین گزینه برای شناسایی و ارائه راهبردهای منطقی برای حل مسائل، دغدغه ها و چالش های موجود در حوزه های مختلف است.

وی تصریح کرد: حضور پژوهشگران جوان در همایش ها و سمینارها برای معرفی جایگاه این اداره کل و صنعت حمل و نقل با ارائه تحقیقات و مقالات تخصصی می تواند از اقدامات مفید و مناسب این کار گروه باشد.

گزارش مردمی تخلفات صنفی در استان سمنان 32 درصد افزایش یافت

مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از دریافت دو هزار و 802 مورد گزارش مردمی به این سازمان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه 32 درصد رشد دارد.

حسین عربی افزود: از کل گزارش های دریافتی یک هزار و 749 مورد تلفنی، 75 مورد حضوری و 978 مورد کتبی بوده است و بیشترین تخلف نیز مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت است.

وی همچنین از افزایش 60 درصدی گزارش های ناظران افتخاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: امسال 943 مورد گزارش این ناظران دریافت شده است.

عربی از مردم خواست در صورت بروز هر گونه مشکل و تخلف با تلفن 124 ستاد خبری تماس و یا به آدرس میدان معلم، معاونت نظارت وبازرسی این سازمان مراجعه نمایند.

36هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان سمنان زیر گندم رفت

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از کشت بذر گندم در 36 هزار و 714 هکتار از اراضی آبی و دیم این استان خبر داد.

سید امیر رضوی افزود: در سال زراعی جاری در 28 هزار و 564 هکتار از مزارع آبی و هشت هزار و 150 هکتار از مزارع دیم استان سمنان بذور گندم کشت شده است.

وی افزود: برای کشت گندم قریب 907 تن انواع بذور اصلاح شده و بیش از چهار هزار و 800 تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان گندم کار استان سمنان توزیع شد و 12 هزار و 689 هکتار از مزارع تحت پوشش بیمه محصولات قرار گرفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورری استان سمنان اظهار داشت: عمده مناطق کشت گندم آبی در دشت های گرمسار، آرادان، ایوانکی، میامی، بسطام ،حومه سمنان و دامغان و کل سطح کشت شده گندم دیم نیز در منطقه کالپوش واقع است.

رضوی افزود: در صورت مساعد بودن شرایط و وضعیت آب و هوایی پیش بینی می شود قریب 114 هزار تن گندم از مزارع آبی و دیم استان سمنان برداشت شود.

بیش از یک هزار و 500 دانش آموز استان سمنان در المپیادهای علمی ثبت نام کردند

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از ثبت نام بیش از یک هزار و 500 نفر از دانش آموزان این استان در المپیاد علمی سال تحصیلی 92 - 91 خبر داد.

حسین فولادیان افزود: این تعداد نسبت به سال گذشته 65 درصد رشد دارد.

وی گفت: آزمون مرحله اول المپیاد علمی در رشته های کامپیوتر، شیمی، نجوم، اختر، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و ادبی از بیست و چهارم تا بیست و هفتم بهمن برگزار می شود.

فولادیان افزود: آزمون مرحله دوم در بهار سال 92 و مرحله سوم در تابستان آینده برگزار می شود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: دارندگان مدال طلا المپیاد در رشته و دانشگاه مورد نظرشان بدون شرکت در کنکور سراسری پذیرفته می شوند و صاحبان مدال های نقره و برنز از سهمیه 20 درصدی در کنکور سراسری برخوردار خواهند شد.

بیش از 500 نانوایی استان سمنان بازرسی شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: 516 واحد نانوایی این استان دیماه مورد بازرسی قرار گرفت.



مهدی یحیایی گفت: در این بازرسی 58 واحد متخلف با عناوین کم فروشی در وزن چانه، رعایت نکردن ساعات کار تعیین شده به ارزش بیش از 55 میلیون ریال با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی از هم استانی ها خواست در صورت مشاهده تخلف از سوی واحدهای مذکور اعم از کم فروشی در وزن چانه، رعایت نکردن ساعات پخت، رعایت نکردن تعطیلات ماهانه و ... موارد را با تلفن 124 در میان گذاشته تا در اسرع وقت گزارش واصله مورد بررسی قرار گیرد.

خدمت به مردم پاسخ مناسبی به فداکاری شهدا است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در دیدار با خانواده شهید "یزدان انگارنویس" از شهدای منتسب به این شرکت در گرمسار خدمت مناسب به مردم و تلاش در عرصه مقدس خدمتگزاری را پاسخ مناسبی به فداکاری های شهدا دانست.

سیدمحمد موسوی زاده با بیان اینکه خانواده شهدا میراث گرانبهایی هستند که همواره باید مورد تکریم قرار بگیرند گفت: دعای خیر خانواده شهدا همیشه بدرقه راه این ملت و کشور است.

مسئول دفتر فرهنگی صنعت آب و برق استان سمنان نیز با اشاره به اینکه زیارت خانواده شهیدان یک توفیق است، اظهار داشت: تقدیم جان در راه اسلام و آرمان های آن بزرگترین افتخار برای انسان است.

حجت الاسلام قدرت الله قنبری تصریح کرد: شهدا جان خود را با خدا معامله و به امام حسین (ع) پیوستند و ماندگار شدند و همه باید رهرو شهدا باشیم.

در این دیدار که با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گرمسار و اعضای شورای فرهنگی شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد با اهدای یادمان ایثار و هدیه ای از خانواده شهید انگار نویس تجلیل شد.

ستاد دهه فجر شهر کلاته خیج شاهرود برگزار شد

امام جمعه کلاته خیج در جلسه ستاد دهه فجر شهر کلاته خیج که با حضور مسئولان محلی برگزار شد، گفت: دهه فجر امتحان بزرگ ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان به انقلاب اسلامی است و باید تلاش کنیم در این امتحان سربلند بیرون بیاییم.



حجت‌الاسلام علی خداپرست بیان کرد: دشمن در همه حال و همیشه در حال طراحی نقشه براندازی حکومت انقلاب اسلامی ایران است و باید به گوش و به هوش باشیم و مراقب این توطئه‌ها باشیم و جامعه را نیز آگاه کنیم.



وی افزود: ما در حال حاضر در مقابل دو امتحان بزرگ که یکی دهه مبارک فجر و راهپیمایی22 بهمن است و دیگری انتخابات پیش رو قرار داریم.



امام جمعه کلاته خیج خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با باشکوه برگزار کردن مراسم ایام الله دهه فجر در امتحان اولی پیروز و سربلند بیرون بیاییم و باردیگر دشمنان انقلاب اسلامی را ناکام بگذاریم.



خداپرست در خاتمه بیان داشت: ملت ما امروز با مشکل بزرگ تحریم روبه‌رو هستند و باید با استقامت و تلاش از این پیچ تاریخی بخوبی بگذریم و مثل همیشه سربلند و با صلابت در جهان شویم.