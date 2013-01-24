به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری جشنواره جام جم با حضور مهدی فرجی دبیر اجرایی، علی بخشی زاده دبیر بخش کودک و نوجوان، مجید زین العابدین دبیر بخش سریال‌های طنز، سعید مقیسه دبیر بخش مسابقات و حسن اسلامی مهر رئیس مرکز سیما فیلم عصر روز گذشته چهارشنبه چهارم بهمن در ساختمان تولید سیما برگزار شد.

فرجی در این نشست با اشاره به افتتاح جشنواره با حضور تنی چند از هنرمندان اظهار کرد: می خواستیم افراد کمی در افتتاحیه حاضر باشند. در ذیل پوستر جشنواره نیز سازمانها و نهاهایی که جوایز جنبی می‌دهند مشخص شد و ما در این بخش هدایایی را در نظر گرفته‌ایم.

اعلام اسامی نامزدها از امروز



وی افزود: روند داوری‌ها، تاکنون به خوبی پیش رفته و فردا آخرین جلسه را برگزار خواهیم کرد و در دو بخش برگزیدگان مشخص شده اند و برگزیدگان دو بخش دیگر نیز فردا مشخص می شوند. در این تاریخ به طور رسمی نامزدهای بخش های مختلف را نیز معرفی خواهیم کرد.

در ادامه مقیسه بازه زمانی دریافت آثار را از سال 83 تاکنون معرفی کرد و یادآور شد: 120 عنوان مسابقه طی این 8 سال در شبکه‌های مختلف تولید شده و ما در ارزیابی اولیه نهایتا 40 اثر برگزیده را انتخاب و به دبیرخانه ارسال کردیم.

مدیر شبکه تهران با اشاره به 42 مسابقه حضوری و 18 عنوان مسابقه در بخش غیرحضوری اظهار کرد: ما به 5 اثر برگزیده در بخش‌های بهترین مجری، دکور و گرافیک، پژوهش و بهترین مسابقه حضوری و غیر حضوری جوایزی اهدا خواهیم کرد و هیات داوران ما نیز متشکل از 7 نفر هستند.

معیارهای انتخاب برترین مسابقه



وی در برشمردن معیارهای بهترین مسابقات؛ استحکام محتوایی برنامه، میزان استقلال مفاهیم و افزایش اطلاعات مخاطبان را ذکر کرد و گفت: طراحی مناسب پرسش‌ها، نحوه ارائه به شرکت کنندگان، میزان خلاقیت در طراحی، جذابیت، هیجان و تعلیق برنامه، رعایت انصاف و عدالت و بدیع بودن طرح در کنار توانمندی مجریان معیارهای ما برای گزینش بهترین مسابقات است.

زین العابدین مدیر شبکه سه در ادامه با اشاره به انتخاب 28 اثر از 5 شبکه توسط هیات انتخاب تصریح کرد: با وجود اینکه هر شبکه نهایتا می توانست شش اثر را در جشنواره شرکت دهد به خاطر ازدیاد تولید سریال‌های طنز در شبکه سوم کمیته برگزاری تصمیم گرفت اجازه دهد شبکه سوم با 9 اثر در جشنواره باشد.

وی تاکید کرد: آثار در 10 بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند، کارگردانی، فیلمنامه، بهترین سریال، بهترین بازیگر نقش اول مرد، نقش اول زن، مکمل مرد، مکمل زن، تدوین و موسیقی از جمله این بخش هاست و در قسمت دستاورد فنی نیز به بهترین صدابرداری، تصویربرداری، گریم و جلوه های ویژه جایزه می دهیم. 40 نامزد نیز در یک رقابت تنگاتنگ معرفی شده و شش هنرمند آنها را داوری می‌کنند.

داوری متناسب با اعتلای تله فیلم‌ها



اسلامی مهر رئیس مرکز سیما فیلم نیز با بیان اینکه تله فیلم در چند سال اخیر رشد کرده و باید متناسب با آن رشد و اعتلا مورد بررسی قرار گیرد اظهار کرد: این امر موجب ایجاد رقابت بین دست اندرکاران تولید می‌شود و در ارزیابی آثار نیز اسامی هنرمندانی چون احمدرضا معتمدی، ضیاءالدین دری، مسعود رایگان، رویا تیموریان، شهره لرستانی و مجید انتظامی شرکت خواهند کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از تولیدات سینمایی کنونی در واقع تله فیلم هایی هستند که به سینما راه پیدا کرده اند اما بنا به گفته داوران آثار شرکت کننده در این بخش فیلم های سینمایی بودند که در قالب تله فیلم ساخته شده اند. بنابر این باید از این انتخاب بسیار خوشحال بود.

اعطای 15 جایزه در بخش کودک و نوجوان



همچنین بخشی زاده مدیر شبکه دوم نیز با اشاره به افزودن بخش کودک و نوجوان به جشنواره امسال یادآور شد به دلیل تنوع و تکثر این بخش تصمیم گرفتیم آنها را فقط در دو ساختار تاکیدی و عروسکی بررسی کنیم. کمیته انتخاب درون شبکه ها شکل گرفت و حجم آثار تولیدی ارسال شده توسط هر شبکه 30 درصد از تولید آثار عنوان شد.

وی با تاکید بر اینکه آثار با معیارهای ارزیابی دقیقی داوری خواهند شد از اعطای 15 جایزه در این نقش خبر و در این زمینه توضیح داد: در بخش‌هایی چون اجرا، بازیگری، نویسندگی، عروسک گردانی ، صداپیشگی ، موسیقی ، دکور و تیتراژ و کارگردانی برگزیده خواهیم داشت.

جشنواره بین المللی با حضور کشورهای اسلامی



همچنین فرجی اعلام کرد جشنواره با حضور کشورهای اسلامی بین المللی می‌شود.

مردم آثار مدیری را دوست داشته‌اند و داوران خیر



زین العابدین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آثار مهران مدیری در جشنواره شرکت داده نشده‌اند، توضیح داد: ما هیأت انتخاب و داوری داشتیم و آنها با بررسی فرم، محتوا و ضوابط آثار را مورد گزینش قرار دادند. رقابت از نظر فنی و کیفی بود و ما طبق نظر این هیات‌ها فعالیت کردیم.

وی ادامه داد: مثل جشنواره فیلم فجر که گاهی می‌بینیم برخی آثار با اقبال فراوان از سوی مخاطبان روبرو می‌شوند اما هیات داوران جوایزی برای آنها در نظر نمی‌گیرند.

اسلامی مهر نیز درباره داوری بخش تله فیلم تصریح کرد: داوران مدیوم تلویزیون را می‌شناسند و این رسانه خانه آنها است. تله فیلم هم بخش جدی جشنواره را تشکیل می‌دهد.