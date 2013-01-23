گفتمان انقلاب اسلامی در مدارس تفسیر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در صدوسی امین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک به مناسبت ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی مرهون خون شهدای والامقامی است که با نثار خون خود نهال انقلاب را کاشتند تا جوانان و نوجوانان امروز با افتخار به بار نشستن درخت انقلاب را نظاره کنند.



وی افزود: در شرایطی که دشمن از هر حربه و ابزار تهدیدی و تحریمی برای عقب نشاندن انقلاب اسلامی از اهداف و آرمانهای خود استفاده می کند باید نسبت به آگاه سازی نسل جوان جامعه به عنوان نیروی محرکه و موتور سازندگی کشور برنامه ریزی منسجمی را در دستور کار خود قرار دهیم.



ایران نژاد ایام دهه فجر را فرصت مناسبی برای انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه دانست و یادآور شد: از آموزش و پرورش شهرستان انتظار می رود همچون سایر مقاطع حساس، همراه و همدل با مجموعه مدیریتی شهرستان با برنامه های متنوع و غیرتکراری نسبت به تبیین اهداف انقلاب در میان دانش آموزان اقدام کند.



وی طرح موضوعات گفتمان انقلاب و پیام شهدا، تنویر افکار دانش آموزان در آستانه برگزاری انتخابات ملی ریاست جمهوری و محلی شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین تدارک برنامه های متنوع را از جمله موضوعاتی ذکر کرد که یادآوری و تبیین آن در میان دانش آموزان می تواند زمینه ساز مشارکت آنان در مباحث کلان کشور باشد.



معلمان قرآنی جذب بدنه آموزش و پرورش شوند



فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود بر جذب معلمان قرآنی در بدنه آموزش و پرورش شهرستان تاکید کرد و گفت: نقش معلمان فعال در حوزه های قرآنی و پرروش نسل نوجوان و جوان جامعه بر اساس آموزه های دینی و قرآنی در نظام آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.



هوشمندسازی مدارس شهرستان دیگر موضوع نشست شورای آموزش و پرورش کرج بود که از سوی فرماندار کرج تاکید و تصویب شد.





