سامانه ثبت اطلاعات مدیران استان اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارنشبه سامانه بانک اطلاعاتی مدیران استان اصفهان رونمایی شد.

مدیران با توجه به سطح علمی و تخصصی سوابق خود را در این سامانه ثبت می کنند.

با برگزاری نخستین دوره تربیت و آموزش مدیران که بر اساس ماده 56 قانون مدیرت و خدمات کشوری در سال گذشته به تصویب رسیده است، مدیران اصفهانی نیز این دوره را می گذرانند.

این دوره آموزشی در سه سطح و زمان آموزش مدیران پایه حرفه‌ای 450 ساعت، مدیران میانی حرفه‌ای 422 و مدیران عالی حرفه‌ای 342 در نظر گرفته شده است.

گفتنی است این رونمایی با با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نیز استاندار اصفهان و جمعی از مسئولانی استانی صورت گرفت.

