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۴ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

سامانه ثبت اطلاعات مدیران استان اصفهان رونمایی شد

سامانه ثبت اطلاعات مدیران استان اصفهان رونمایی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: ظهر امروز (چهارشنبه) نخستین سامانه ثبت اطلاعات مدیرتی استان اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارنشبه سامانه بانک اطلاعاتی مدیران استان اصفهان رونمایی شد.

مدیران با توجه به سطح علمی و تخصصی سوابق خود را در این سامانه ثبت می کنند.

با برگزاری نخستین دوره تربیت و آموزش مدیران که بر اساس ماده 56 قانون مدیرت و خدمات کشوری در سال گذشته به تصویب رسیده است، مدیران اصفهانی نیز این دوره را می گذرانند.

این دوره آموزشی در سه سطح و زمان آموزش مدیران پایه حرفه‌ای 450 ساعت، مدیران میانی حرفه‌ای 422 و مدیران عالی حرفه‌ای 342 در نظر گرفته شده است.

گفتنی است این رونمایی با با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نیز استاندار اصفهان و جمعی از مسئولانی استانی صورت گرفت.
 

کد مطلب 1798940

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