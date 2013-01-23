  1. بین الملل
۴ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۱۳

دیده بان حقوق بشر بیان کرد:

تخریب و غارت اماکن مذهبی سوریه از سوی گروههای مسلح

تخریب و غارت اماکن مذهبی سوریه از سوی گروههای مسلح

سازمان دیده بان حقوق بشر از تخریب و غارت اماکن مذهبی در سوریه از سوی گروههای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سازمان دیده بان حقوق در گزارشی اعلام کرد: گروههای مسلح سوری تعدادی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیتهای دینی سوری در شمال این کشور را مورد حمله قرار داده اند.

در این گزارش آمده است : اطلاعات کارشناسان و گزارش شاهدان عینی حاکی است که گروههای مسلح یک مسجد را در استان ادلب تخریب کرده اند و دو کلیسا را در لاذقیه مورد سرقت قرار داده اند.

دیده بان حقوق بشر بیان کرد: این حملات در مدتی که این گروهها بر این مناطق مسلط بودند، رخ داده است.

از سوی دیگر ساره لیا ویستن مسئول اجرایی خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر این اقدامات را عاملی برای دامن زدن به درگیریهای مذهبی توصیف کرد.

کد مطلب 1798973

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