تخریب و غارت اماکن مذهبی سوریه از سوی گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سازمان دیده بان حقوق در گزارشی اعلام کرد: گروههای مسلح سوری تعدادی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیتهای دینی سوری در شمال این کشور را مورد حمله قرار داده اند.

در این گزارش آمده است : اطلاعات کارشناسان و گزارش شاهدان عینی حاکی است که گروههای مسلح یک مسجد را در استان ادلب تخریب کرده اند و دو کلیسا را در لاذقیه مورد سرقت قرار داده اند.

دیده بان حقوق بشر بیان کرد: این حملات در مدتی که این گروهها بر این مناطق مسلط بودند، رخ داده است.

از سوی دیگر ساره لیا ویستن مسئول اجرایی خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر این اقدامات را عاملی برای دامن زدن به درگیریهای مذهبی توصیف کرد.