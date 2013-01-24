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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۸

غرقی:

32 میلیون نامه طی سفرهای استانی رئیس جمهور از مردم دریافت شده است

32 میلیون نامه طی سفرهای استانی رئیس جمهور از مردم دریافت شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: طی سفرهای ریاست جمهوری و هئیت دولت به استان های کشور 32 میلیون نامه از مردم دریافت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی غرقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران زنجان را جزو استان های نمونه در پاسخ دهی به مطالبات و درخواست های مردم از ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: طی سفرهای استانی رئیس جمهور تعداد 32 میلیون نامه از مردم دریافت شده که به حدود 70 درصد آنها پاسخ مثبت داده شده است.

وی با بیان اینکه نوع رسیدگی در استان ها به درخواست های مردم متفاوت بوده است افزود: رسیدگی 70 درصدی به این نامه ها از نظر ما رقم قابل توجه و مطلوبی است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: 30 درصد از این درخواست ها به علت نوع درخواست، امکانات و شرایط موجود، ممنوعیت های قانونی و یا غیر قابل عملیاتی بودن، کنار گذاشته شده است.

غرقی در رابطه با عمده ترین درخواست های مردم از ریاست جمهوری طی سفرها گفت: بخشی از این نامه ها درخواست وام، تسهیلات، اشتغال و مسکن و بخشی نیز در قالب دارو و درمان و دریافت مساعدت بوده است.

وی با یادآوری اینکه برخی از این درخواست ها حاوی انتقاد و پیشنهاد است افزود: از این پس نیز سفرهای ریاست جمهوری به استان ها ادامه خواهد داشت ولی شکل آن با گذشته متفاوت خواهد بود و باید منتظر باشیم تا اعلام شود.
 

کد مطلب 1799011

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