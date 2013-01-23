آلمان خواستار حفاظت از نظامیانش در ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمله معترضان ترکیه به نظامیان اعزامی آلمان به این کشور واکنش برلین را در پی داشت.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان در این رابطه گفت : ما از دولت ترکیه به عنوان میزبان انتظار داریم که امنیت نظامیان آلمانی را در حین تردد در شهرهای این کشور تامین کند.

وی حمله معترضان ترک به این نظامیان را که در اعتراض به استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در مرزهای ترکیه با سوریه رخ داد، "غیرقابل قبول" خواند.

به گفته این سخنگو 5 نظامی آلمانی در لباس غیرنظامیان در شهر اسکندرون از سوی حدود 40 نفر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته اند. وی با طرح این ادعا که حمله مذکور اقدامی برنامه ریزی شده بوده از آنکارا خواست تحقیقات لازم را در این خصوص انجام داده و عاملان را شناسایی کند.

گفتنی است آلمان، هلند و آمریکا هریک به تنهایی دو سیستم موشکی پاتریوت و حدود 400 نیروی نظامی در خاک ترکیه و در امتداد مرزهای این کشور با سوریه مستقر می کنند.