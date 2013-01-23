پزشکی قانونی مازندران با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه چارت تشکیلاتی سازمانی پزشکی قانونی مربوط به سال 72 است، افزود: با توجه به افزایش جمعیت و تنوع جرایم در جامعه، طبیعی بوده امکانات و تجهیزات کنونی پزشکی قانونی مازندران پاسخگوی نیازها نباشد.

وی اظهار داشت: پزشکی قانونی بخشی از تشکیلات قضایی بوده و نیاز به پزشکان و کارشناسان ماهر و متخصص و تجهیزات روز پزشکی دارد.



عباسی ادامه داد: امید است با تصویب چارت جدید، جذب نیروهای ویژه و ماهر و خرید تجهیزات روز پزشکی قانونی بخشی از مشکلات موجود در این تشکیلات برطرف شود.



تاکید بر پایبندی قانون

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در پایبندی به قانون باید الگوی جامعه باشیم، گفت: پایبندی به قانون، آرامش و عدالت را در جامعه به وجود می آورد.



حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه شورای معاونان دادگستری کل استان گفت: اگر انسان در زندگی با خداوند ارتباط داشته باشد، متخلق به اخلاق الهی می شود.



این مقام قضایی، ارتباط با خداوند و ارتباط با مردم وخدمت به آنان را دو عامل مهم برای رسیدن انسان به سعادت و رستگاری دانست و افزود: اکثر افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند یا مورد ظلمی واقع شدند و یا برای احقاق حق به این دستگاه مراجعه می نمایند که در هر صورت هم رضای خداوند و هم رضایت مردم در این کار نهفته است.

برطرف شدن معضل زباله با ساخت دو نیروگاه زباله سوز



معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: معضل زباله این استان با فعال شدن دو نیروگاه زباله سوز در حال ساخت در شهرستان های نوشهر و ساری برطرف می شود.

سیدعیسی هاشمی در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان در رامسر، آغاز ساخت این نیروگاه ها را سال گذشته اعلام کرد و افزود: قرار داد راه اندازی این نیروگاه ها 18 ماه از زمان گود برداری و پایه بنا بوده که امید است در نزدیک ترین زمان به بهره برداری برسد.



وی گفت: تاکنون برای دستگاه زباله سوز ساری 220 میلیارد ریال و دستگاه زباله سوز نوشهر 120 میلیارد ریال پرداخت شده است.



اقتدار انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا

مسئول سازمان بسیج کارمندان کشور گفت: اقتدار انقلاب اسلامی به برک خون شهدا است. سردار محمد سراج در دومین یادواره شهدای کارمند رامسر در کانون فرهنگی تربیتی شهید سلیمان نژاد افزود: اقتدار و ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر هجمه های دشمنان به برکت خون شهدای سرافراز است.



وی اظهار داشت: شهدا هیج شک و شبه نسبت به ولایت فقیه نداشتند و آن ها فرمان امام (ره) را لبیک گویی به امام حسین (ع) می دانستند.



سراج افزود: بر اساس یک تحقیق پژوهشی از 180 هزار وصیت نامه شهدا ، تعداد بیش از یک میلیون و 200 هزار بار از ولایت حرف زده شده است.







