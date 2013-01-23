اگر سایپا را نبریم کارمان سخت می شود/هر بازی برای آلومینیوم حکم فینال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی آلومینیوم و سایپا با بیان اینکه هر بازی برای تیم های قعر جدولی حکم فینال را دارد، اظهار داشت: همان طور که تیم های صدر جدولی برای قهرمانی می جنگد، در نیم فصل دوم مسابقات برای تیم های قعر جدولی نیز بسیار مهم است و از این رو هر بازی برای تیم ما حکم فینال را دارد.

وی ادامه داد: کار تیم ما برابر سایپا بسیار سخت است و اگر در این دیدار سه امتیاز را نگیریم کار تیم ما سخت تر نیز خواهد شد اما بازیکنان آلومینیوم برای دیدار با سایپا کاملا آماده هستند و مطمئنم در این دیدار پیروز خواهیم شد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: سایپا تیم خوبی است اما در این مقطع نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و من امیدوارم با حمایت هواداران و آماده بودن بازیکنان بتوانیم بر سایپا غلبه کنیم.

میثاقیان در خصوص نتایج ضعیف دو دیدار اخیر آلومینیوم، عنوان کرد: ما مقابل فولاد خوب بازی کردیم اما در مقابل راه آهن متاسفانه با یک اشتباه ساده بازی را واگذار کردیم که من هم مقصر بودم و باید بازیکن مصدوم تیم را زودتر تعویض می کردم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اولتیماتومی از سوی مسئولان باشگاه آلومینیوم به وی داده شده یا خیر، بیان داشت: در فوتبال افت تیم ها و گرفتن نتایج ضعیف طبیعی است اما من تا کنون تمام تلاشم را برای موفقیت آلومینیوم انجام داده ام و هم اکنون نیز به جز کارم به چیز دیگری فکر نمی کنم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان درباره وضعیت "ایمون زاید" نیز گفت: کارت بازی این بازیکنان صادر شده اما با مصدومیت کوچکی مواجه بود که پزشکان تیم تلاش کرده اند تا این بازیکن برای بازی با سایپا آماده شود.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سایپا از ساعت 15:30 روز پنجشنبه، پنجم بهمن از سری مسابقات هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.