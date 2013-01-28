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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

هنرمندان شیرازی ابتکار خود را در رودخانه خشک به نمایش گذاشتند

هنرمندان شیرازی ابتکار خود را در رودخانه خشک به نمایش گذاشتند

شیراز - خبرگزاری مهر: علاقه مندان شیرازی هنر خود را در قالب سنگ چینی و طراحی به کمک سنگ به کف رودخانه خشک رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر،رودخانه خشک شیراز یک رودخانه فصلی است که از ملحق شدن آب دو قنات نهراعظم و چنار سوخته تشکیل شده و پس از عبور از شهر شیراز به سمت جنوب شرقی به دریاچه مهارلو سرازیر می شود.

این رودخانه از وسط شهر شیراز می‌گذرد و برای عبور از روی آن  در شیراز، پلهای متعددی از جمله پل باغ صفا، پل نمازی، پل زرگری، پل علی بن حمزه، پل معالی آباد، پل پیرنیا و پل پارکینگ بر روی آن احداث شده است.

این رودخانه در حال حاضر خشک نیست ومدتی به خاطر بارش باران در اطراف، آب در آن جریان دارد دستخوش تغییراتی شده اما این بار این تغییرات عمرانی نیست بلکه  به گونه ای است که توجه زیادی را به خود جلب کند.

تغییری کوچک که به واسطه ذوق و ابتکار جوانان هنرمند شیرازی ایجاد شده است.

هنرمندان جوان شیرازی در اقدامی خودجوش دست به ابتکاری جالب زده و در کف رودخانه خشک  در محدوده پل نمازی  با سنگ چینی طرح مختلفی ایجاد کرده اند که چشم عابران رو به سوی خود می کشاند.

این طرح کوچک در جای خود نشان می دهد که به راحتی مسئولان می توانند به کمک ابتکار جوانان به زیباسازی شهر  بپردازند و از استعدادهای هنری آنها در طرحهای بزرگتر برای استفاده و ساماندهی مناسب رودخانه استفاده کنند.   

کد مطلب 1799029

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